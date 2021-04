Sangeren Julie Berthelsen katapulterer sig ind på den danske musikscene, da hun kommer nummer to i sangkonkurrencen 'Popstars' i 2002.

Men pludselig, et år til to efter successen, rammer stressen Julie Berthelsen på det, hun selv kalder det værst tænkelige tidspunkt, da hun skal optræde i sin fødeby, Aarhus. Det fortæller hun til Radio4 i programmet 'Under Nålen'.

»Endelig er jeg tilbage i Aarhus og spiller nede på havnen, DAD skal på bagefter, det var hen mod aftenen, der var pissemange mennesker, og igennem første og anden sang tænker jeg: »Shit, der er et eller andet rivende galt,« fortæller hun.

Hun forsøger at fortsætte, men der går ikke lang tid, før stemmen må give op.

Anbragte børn fejrer jul på Statens Museum for Kunst. Julie Berthelsen synger. Foto: Marie Hald Vis mere Anbragte børn fejrer jul på Statens Museum for Kunst. Julie Berthelsen synger. Foto: Marie Hald

»Da jeg er inde i sang nummer fire, er den væk. Som i helt væk. Der er noget galt. Jeg går ud, og mit band spiller en lang solo, men jeg går bare direkte ned, jeg har ingen stemme, jeg kan ikke sige noget, jeg hulker og hulker lydløst med tårerne trillende ned.«

Hun kommer ikke tilbage på scenen den aften. Alt for længe har hun ignoreret sin krops signaler om, at hun skal bruge en pause. Selvom hun har haft masser mennesker omkring sig til at hjælpe med det nye liv som popstjerne, har hun forsømt at uddelegere opgaverne, fordi hun vil for meget selv, selom hun manglende erfaring med branchen.

Det er dog ikke kun koncerten i Aarhus, hvor hun er født, der ryger i svinget. Julie Berthelsen, der har grønlandsk mor, og som i mange år boede på Grønland, har planlagt en stor turné i landet, men den må hun aflyse, da lægen finder to slitageknuder på hendes stemmelæber, der skal have pause.

Og svaret et klart, da værterne, Tue Blædel og Tony Scott, spørger hende, hvordan hun havde det med at måtte aflyse.

»Af helvedes til. Det var det største nederlag og den største fiasko-agtige følelse.«

»Det var skrækkeligt. Den værste tid nogensinde, hvis man tager alle følelserne med. Én ting var, at det skete, men altså, hvordan jeg tacklede det og følte det i mit indre, det var næsten det værste.«

Julie Berthelsen er sidenhen vendt stærkt tilbage. Blandt andet med en optræden i Melodi Grand Prix 2019.