Den danske sangerinde Julie Berthelsen kan mere end bare at synge.

I et opslag på Instagram har hun netop offentliggjort, at hun har stiftet ny virksomhed med sin svigerinde Heidi Zilmers.

De åbner sammen en webshop, som skal forhandle kunstværker. Julie Berthelsen kommer til at stå for det administrative, hvor svigerinden skal stå for at producere de smukke kunstværker.

Og selvom coronavirussen lige nu hærger det meste af verden, sætter det altså ikke en stopper for Julie Berthelsen og Heidi Zilmers:

»Det gør ikke noget. Man kan sagtens stifte en virksomhed. Der er jo nogle ting, der stadig kører på hjul, og andre ting, som vi skal prøve, at få til at køre på hjul,« siger Julie Berthelsen til B.T.

Men det er alligevel ikke alt, der er gået helt efter planen. Og det skyldes selvfølgelig coronavirussen:

»Vi skulle oprindeligt havde startet med at være under radaren. Og med det, mener jeg, at alt der her med de sociale medier og sådan noget, først skulle være kommet lidt senere. Vi har jo ikke engang vores hjemmeside færdig,« fortæller Julie Berthelsen og fortsætter:

»Planen her i starten var kunstværker til lidt større virksomheder. Vi skulle have været ude og præsentere vores kunstværker og lave nogle salgsmøder og sådan noget. Men det kunne vi jo af gode grunde ikke.«

Vis dette opslag på Instagram Har glædet mig til at fortælle jer om dette lille unikke foretagende. @heidi_zilmer og jeg har lavet Northern Decoration. Dette er håndlavet kunst til hjemmet til smuk vægpynt. Motivet vi starter med er min favorit. Og som mange af jer ved jeg har herhjemme i stor format. Og vi starter med et ret fedt tilbud til jer. Poster 50x70, håndlavet fra start til slut. Farven er Arctic Night Blue (også eget design) og motiverne er i Messing. Vi har ti stk. nummererede og klar. 50% rabat i April. Åbningstilbud. 1000kr inkl moms. Eksl. forsendelse. Vi sender til alle steder mail for spørgsmål eller ordre på mail@northerndecoration.com #kunst #vægkunst #tilhjemmet #art #handmade #håndlavet #unika #poster #uluogtuukkaq #arcticnightblue #egenfarvesammensætning Et opslag delt af Julie Berthelsen (@berthelsenjulie) den 6. Apr, 2020 kl. 5.20 PDT

Julie Berthelsen fortæller videre, at der ikke kommer nogle fysiske butikker, men at der kommer til at være prøver, som kunderne kan se og mærke, inden de køber kunstværkerne.

Og selvom, at alt ikke er gået helt efter planen, er der dog allerede godt gang i forretningen.

Julie Berthelsen og Heidi Zimlers har nemlig allerede solgt seks af deres i alt ti kunstværker.

»Vi kører jo med 50 procent rabat lige nu, hvilket jo er ret crazy. Men vi havde det sådan lidt, de her tider kræver, at vi er lidt skøre,« afslutter Julie Berthelsen