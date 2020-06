Julia Sofia har siden gymnasietiden haft angst. Senest blussede hendes angst op i tv-programmet 'Over Atlanten'.

Youtuberen og influenceren Julia Sofia Aastrup medvirkede i dette års sæson af ‘Over Atlanten’ på Kanal 5 og Dplay – et program, der fik hendes angst til at blusse op igen.

'Mit første angstanfald var, da jeg var 15-16 år gammel. Jeg havde hørt om folk, der havde angst, men jeg havde ikke prøvet at opleve det på egen krop,' fortæller Julia Sofia i en video på Instagram og tilføjer i teksten til opslaget.

'Min angst blusser op i perioder – senest da jeg lavede programmet ‘Over Atlanten’, hvor vi virkelig kom på prøve. Andre gange har jeg længere perioder uden at mærke til det,' skriver Julia Sofia, der sammen med Psykiatrifonden sætter fokus på unge med angst.

Julia Sofia sætter på sin Instagram fokus på, at man skal turde sige det højt, hvis man kæmper med noget. Under hashtagget #sigdethøjt hjælper hun Psykiatrifonden med at få et vigtigt budskab ud.

'Hvad der måske er vigtigst er, at men tør sige det højt, hvis man har noget, man kæmpe med. Det letter nemlig helt vildt, trust me. Man får følelsen af ikke at være alene, at blive forstået og taget imod. Og lige så vigtigt, det er at turde sige det højt, er det at turde spørge hinanden ægte og ærligt “hvordan har du det?,' skriver Julia Sofia fortsat på sin Instagram.

Byture trigger hende

Julia Sofia ved godt, hvornår hendes angst er værst.

'En af mine store trigger er, hvis jeg er ude, og folk er fulde og tager fat i en, fortæller Julia Sofia i en video på sin Instagram, og hun har da også forsøgt flere behandlingsformer.'

'Jeg har prøvet at være i hypnose for min angst, og det har hjulpet i perioder. Jeg har også snakket med en psykolog, der har givet mig nogle værktøjer, men angsten er en del af mig, og jeg tror, at jeg skal leve med den for altid.'

Vis dette opslag på Instagram Hey friends Jeg har siden mine gymnasie år oplevet angst i større og mindre omfang. Det er egentlig aldrig noget jeg har skammet mig over, men måske noget jeg har synes har været svært at dele og sige højt.. Min angst blusser op i perioder - senest da jeg lavede programmet Over Atlanten, hvor vi virkelig kom på prøve. Andre gange har jeg længere perioder uden at mærke til det! Men hvad der måske er vigtigst er jo, at men tør at sige det højt, hvis har noget man kæmpe med! Det letter nemlig helt vildt, trust me! Man får følelsen af ikke at være alene, at blive forstået og taget imod. Og lige så vigtigt det er at turde sige det højt, er det at turde spørge hinanden ægte og ærligt “hvordan har du det?” Så det håber jeg, at I har lyst til at dele via #sigdethøjt @sig__det__hoejt @psykiatrifonden Et opslag delt af JULIA SOFIA AASTRUP (@juliasofiaaastrup) den 30. Maj, 2020 kl. 7.32 PDT

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.