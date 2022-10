Lyt til artiklen

De er to af Hollywoods hotteste stjerner, de er gode venner, og de har kendt hinanden i årtier.

Men tanken om at blive kærester har aldrig strejfet Julia Roberts og George Clooney. Nu fortæller de hvorfor.

Den 54-årige Pretty Woman-legende og den 61-årige Ocean's Eleven-stjerne har ellers en fuldstændig fantastisk kemi sammen.

Det er kommet frem under utallige interview de seneste dage, som de to har givet i anledning af deres nye film 'Ticket to Paradise', hvor de spiller et fraskilt ægtepar, der går sammen i kampen om at få deres datter til at droppe sin kommende ægtemand.

Julia Roberts, George Clooney og Amal Clooney. Foto: HUGO PHILPOTT Vis mere Julia Roberts, George Clooney og Amal Clooney. Foto: HUGO PHILPOTT

Clooney og Roberts har joket sig igennem de mange interviews, hvor det næsten var umuligt at få parret til ikke at grine.

Da de gæstede The Today Show blev de for eksempel spurgt om, hvordan det var at kysse hinanden i filmen.

»Det er lidt latterligt,« lød det fra Roberts, der tilføjede:

»Det er som at kysse sin bedste ven.«

Julia Roberts mand, Danny Moder, sammen med parrets datter, Hazel, i 2021. Foto: Boesl Vis mere Julia Roberts mand, Danny Moder, sammen med parrets datter, Hazel, i 2021. Foto: Boesl

Det fik Clooney til prompte at svare:

»Nå, men tak for det. Du ved godt, at jeg to gange er kåret til 'Verdens mest sexede mand'.«

Og så brød de to venner atter ud i grin, som der også var mange af, da de gæstede tv-showet Jimmy Kimmel Live, hvor Julia Roberts fik bind for øjnene og skulle føle sig frem til, om hun kunne genkende George Clooney ved at røre ved ansigterne af fem mænd.

Men trods den gode kemi og deres venskab, der er så nært, at Clooneys femårigetvillinger kalder Julia Roberts for 'tante Juju', så har de to aldrig været kærester.

Julia Roberts og George Clooney i 2016. Foto: REGIS DUVIGNAU Vis mere Julia Roberts og George Clooney i 2016. Foto: REGIS DUVIGNAU

I et interview med Access Hollywood blev de spurgt om, hvorfor de aldrig har datet – og om de havde haft en politik om ikke at være kærester:

»En politik om ikke at date hinanden? Det tror jeg ikke, vi behøvede,« lød det fra Julia Roberts, der i et rimeligt alvorligt tonefald tilføjede:

»Det føltes bare som det rigtige (ikke at være kærester, red.).«

Hertil svarede Clooney:

Can Julia Roberts identify George Clooney just by feeling his face? pic.twitter.com/QPD8GycIHV — Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) October 14, 2022

»Julia var altid i et forhold, eller jeg var i et forhold,« forklarede han og tilføjede:

»Vi var hurtigt venner fra start. Det har været så sjovt for os, så jeg tror aldrig, at det (at blive kærester, red.) har været et emne.«

Julia Roberts har siden 2002 været gift med den 53-årige filmfotograf Danny Moder, og parret har sammen de 17-årige tvillinger Hazel og Phinnaeus samt den 15-årige søn Henry.

George Clooney har været gift med den 44-årige britisk libanesiske menneskerettighedsadvokat og forfatter Amal Clooney siden 2014. Parret har sammen de femårige tvillinger Alexander og Ella.