Julia Roberts fik sig for nylig noget af en overraskelse.

Det viser sig nemlig, at hun slet ikke er en del af Roberts-familien, efter hun onsdag fik rodet op i sin familiehistorie i Ancestry-programmet 'Finding Your Roots'.

De chokerende nyheder om den 55-årige skuespillerindes familie starter med historien om hendes tipoldemor Rhoda Suttle Roberts.

Som vært og historiker Henry Louis Gates kan se i arkiverne, så fandt Julia Roberts tipoldemor tilbage i 1850erne sammen med en mand, der hedder Willis Roberts – den mand, hvis navn Julia Roberts bærer i dag.

Men nu viser det sig altså, at Willis Roberts ikke kan have været Julia Roberts tipoldefar.

For han døde i 1864 – altså mere end et årti før, Julia Roberts tipoldemor fødte skuespillerindens oldefar John Roberts.

»Okay, vent. Så jeg er ikke en Roberts?« spørger en overrasket Julia Roberts.

Svaret er nej. For ved hjælp af omfattende dna-undersøgelser har værten Henry Louis Gates og hans hold fundet frem til en anden mand, som er 'Pretty Women'-stjernens biologiske tipoldefar.

Nemlig en gift mand med seks børn ved navn Henry McDonald Mitchell Jr., som tipoldemoren havde en affære med, efter hun var blevet enke.

»Så vi er Mitchells?« spørger Julia Roberts tydeligt forundret.

»Du er Julia Mitchell. Du er ikke en Roberts biologisk set,« bekræfter Henry Louis Gates i programmet.

Julia Roberts har senest været aktuel med familien 'Ticket to Paradise'. Men på plakaten burde der retteligt have stået Julia Mitchell, har en historiker nu fundet frem til. Foto: Chris Pizzello Vis mere Julia Roberts har senest været aktuel med familien 'Ticket to Paradise'. Men på plakaten burde der retteligt have stået Julia Mitchell, har en historiker nu fundet frem til. Foto: Chris Pizzello

Det får Julia Roberts til både at grine og spærre øjnene op.

»Wow. På den ene side, helt ærligt, jeg er i chok,« siger Julia Roberts.

Men hun vil alligevel heller ikke lade sig slå ud af nyhederne om sine forfædre og den affære, der skulle ende med at føre til hende.

»Det er fascinerende,« siger skuespillerinden.

»Der er en del af mig, der – når jeg er mere rolig – stadig kan omfavne ideen om, at min familie er min familie. Jeg foretrækker også navnet Roberts. Det her tog en meget uventet drejning!«

Julia Roberts har selv givet det falske Roberts-familienavn videre.

Hun har tre børn, de 18-årige tvillinger Hazel Patricia og Finnaeus 'Finn' Walter, samt den 15-årige Henry Daniel med ægtemanden gennem mere end 20 år, filmfotografen Daniel Moder.