'Pretty Woman'. 'Notting Hill'. 'Min bedste vens bryllup'. Og 'Runaway Bride'.

Hollywood-stjernen Julia Roberts har for længst udødeliggjort sit navn med hovedroller i romantiske komedier, der siden er blevet filmklassikere. Men nu er det slut.

»Jeg nåede et punkt i min karriere, hvor folk troede, jeg kun tog roller i romantiske komedier, som jeg da også elsker, elsker at spille med i og elsker at se. Men nogen gange fungerer de (romantiske komedier, red.) bare ikke, når man har fået en vis livserfaring,« siger Julia Roberts til det amerikanske site ET Online.

Julia Roberts bragede igennem i rollen som Hollywood-escortpigen Vivian i 'Pretty Woman' i 1990, men selvom der er løbet meget vand under broen siden da, og hun snart fylder 51 år, er det som om tidens tand er meget mild ved hende.

Ikke desto mindre afviser Julia Roberts at vende tilbage til den genre, hun om nogen mestrede til perfektion.

»Med mindre jeg da spiller moren til en af dem, den romantiske komedie handler om,« som hun påpeger overfor ET Online.

Sidste gang Julia Roberts var på rollelisten i en romantisk komedie var i 'Mother's Day' fra 2016. Her optrådte hun netop i rollen som en mor, der forsøger at finde den datter, hun bortadopterede som ung.

I stedet har Julia Roberts kastet sig over noget helt nyt.

Foto: LOIC VENANCE Vis mere Foto: LOIC VENANCE

Når 'Homecoming' får premiere 2. november på Amazon Video, kan Julia Roberts for første gang nogensinde ses i en hovedrolle i en tv-serie.

Hun spiller rollen som Heidi, der tidligere har arbejdet med at hjælpe soldater tilbage til en civil tilværelse, men nu er hjemsøgt af paranoia, konspirationsteorier og minder, hun ikke rigtig kan placere.

Med andre ord; en helt, helt anden boldgade end rollerne i de romantiske komedier, som gjorde hende til en af Hollywoods mest feterede - og bedst betalte - stjerner.

Magasinet Forbes kårede i 2017 Julia Roberts til at være verdens ottende bedst lønnede skuespillerinde, og alene fra januar til juni sidste år tjente hun i omegnen af 75 millioner kroner.

Foto: REGIS DUVIGNAU Vis mere Foto: REGIS DUVIGNAU

I 2000 præsterede hun som den første kvindelige skuespiller nogensinde at få 20 millioner dollars (128 millioner kroner, red.) for en rolle; 'Erin Brockvich'.

Noget, hun lagde fundamentet til med Pretty Woman, men som hun senere har fulgt op med store roller i film som 'Pelikannotatet', 'Notting Hill' og 'Erin Brockowich' – som gav hende en Oscar.

Derudover kan Julia Roberts bryste sig af at være den eneste, der fem gange er kåret af sladderbladet People som verdens smukkeste.

Men selv om pengene er gode, har det hele en pris, sagde hun i et interview med magasinet Allure i 2015.

»Jeg tror ikke, at jeg var begyndt i dag. Måske siger jeg det, fordi jeg ikke længere er 18 år og har det samme gå-på-mod. Men branchen var lettere, da jeg begyndte. Folk var sødere dengang.«

Privat bor Julia Roberts, der er hindu, på en ranch i Texas og er gift med filmfotografen Daniel Moder, som hun mødte under optagelserne til 'The Mexican' i 2000. De har tre børn.