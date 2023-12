Det er en legendarisk film, som de fleste nok har set flere gange. Og den sidste scene, hvor Richard Gere henter Julia Roberts i en limousine, er for de fleste prikken over i'et.

Men i virkeligheden skulle 'Pretty Woman' være endt på en helt anden måde. Det har Julia Roberts afsløret i et britisk talkshow.

Ifølge den 56-årige skuespillerinde, der fik sit helt store gennembrud med den populære 90'er-film, skulle filmen nemlig have været helt anderledes.

Det fortæller hun i den seneste episode af 'The Graham Norton Show' på BBC ifølge Daily Mail.

Julia Roberts og Richard Gere skabte en klassiker. Foto: Fred Prouser/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Julia Roberts og Richard Gere skabte en klassiker. Foto: Fred Prouser/Reuters/Ritzau Scanpix

Den ikoniske film skulle godt nok stadig have handlet om mødet mellem en rig, succesfuld mand og en prostitueret kvinde, men den skulle have været meget hårdere.

Mens den film, som vi alle kender, handler om, at manden hyrer Vivian (den prostituerede spillet af Julia Roberts) til at ledsagede sig ved flere lejligheder, hvorefter de forelsker sig, så skulle den oprindelige film have haft en noget anden form og afslutning.

Den oprindelige film havde titlen '3.000 dollar' ($3.000), hvilket var den pris, som en nat med den prostituerede kostede.

Og desuden skulle filmen oprindeligt slet ikke være sluttet med, at de to hovedpersoner forelskede sig.

»Vivian var en stofmisbruger, og filmen sluttede med, at han efterlod hende i en gyde, hvor han kastede pengene efter hende, hvorefter han kørte væk,« forklarede Roberts.

Julia Roberts var allerede blevet hyret til den oprindelige film, da produktionsselskabet alligevel valgte at droppe den. Men så valgte Disney pludselig at overtage filmen og lave den. De ændrede den dog en del, så den fik en mere lykkelig afslutning og blev lidt sjovere.