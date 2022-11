Lyt til artiklen

Julia Fox, der i starten af året havde en kortvarig romance med Kanye West, hævder, at hun kun datede rapperen for at holde ham væk fra Kim Kardashian.

Det gør hun i en video på hendes TIkTok-profil, efter en følger blandt andet retter kritik af, at hun har 'datet en kvindehader og antisemit'.

»Jeg tænkte: 'Måske kan jeg få ham væk fra Kim (Kardashian, red.)'. Måske kan jeg distrahere ham, ligesom bare få ham til at kunne lide mig,« fortæller Julia Fox og fortsætter:

»Og jeg vidste, at hvis nogen skulle gøre det, var det mig, for når jeg sætter mig for noget, så gør jeg det.«

Kanye West og Julia Fox fotograferet i januar 2022. Foto: Lewis Joly Vis mere Kanye West og Julia Fox fotograferet i januar 2022. Foto: Lewis Joly

Den 32-årige skuespiller fortæller ligeledes, at hun er en mangeårig fan af realitystjernen og søstrene Kourtney og Khloé Kardashian – særligt, fordi søstrene for år tilbage solgte tøj fra hendes mærke, Franzia Fox, i deres Dash-butikker.

Ifølge hende startede romancen med den verdensberømte rapper med, at Kanye West flere gange skrev til hende uden at få svar igen.

Men det ændrede sig, da Julia Fox fik ideen om redde Kim Kardashian fra sin eksmand, der ihærdigt – og offentligt – forsøgte at genvinde hendes gunst.

Det korte forhold mellem Julia Fox og Kanye West holdt blot seks ugers tid mellem januar og februar, og førstnævnte forsikrer om, at hun stoppede relationen, så snart han begyndte at dele bizarre trusler mod Kim Kardashians daværende kæreste, Pete Davidson.

Siden bruddet er Kanye West blandt andet blevet droppet af Adidas og midlertidigt smidt af Twitter på grund af antisemitiske bemærkninger.

I videoen adresserer Julia Fox skandalen og understreger, at hun »står med det jødiske samfund«.