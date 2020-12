'Øv øv!'

Sådan indleder Dennis Knudsen et opslag på Instagram. Et opslag, som indeholder en yderst deprimerende nyhed for kendisfrisørens lille familie.

Dennis Knudsens søn, Lucas, er nemlig testet positiv for corona.

' … så alle juleplaner med familien i sommerhus er aflyst,' skriver Dennis Knudsen i opslaget, som kan ses i bunden af artiklen.

'Bilen var pakket og køleskabet tømt, men vi bliver hjemme alene de næste seks til syv dage,' fortsætter han.

I opslaget skriver 57-årige Dennis Knudsen også, at han ikke selv er testet positiv.

Han fortæller endvidere, at hans halvandet år gamle søn højst sandsynligt er blevet smittet af en pædagog fra vuggestuen, som er blevet testet positiv.

Sønnen er indtil videre sluppet let igennem sygdommen med blot lidt hoste og snot, og humøret er intakt trods den ødelagte jul.

'Livet er uforudsigeligt og nogle gange øv-øv, men også vildt fantastisk. Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig og dejlig jul,' afslutter Dennis Knudsen.