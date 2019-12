Julen skulle have været en hyggelig tid for realitydeltageren Julie Lieberkind og hendes familie. I stedet endte den i en tragedie.

Hendes storesøster, der led af sygdommen ALS, fik nemlig hjertestop lillejuleaften - og blot seks dage senere sov hun ind.

Det skriver Julie Lieberkind, der har medvirket i blandt andet tv-programmerne 'Paradise Hotel' og 'Divaer i Junglen', i et opslag på Facebook.

'Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal tænke eller gøre. 26 år, hvor er det bare uretfærdigt. Du havde så meget mod på livet og en hel masse viljestyrke. Jeg kan ikke forstå, du ikke er hos mig mere, det er så hjerteskærende,' skriver hun i opslaget.

FAKTA: ALS ALS er en forkortelse for Amyotrofisk Lateral Sklerose. - Der er tale om en sygdom, der angriber de nerveceller i rygmarven og hjernen, som med viljens hjælp styrer musklernes bevægelse. - ALS viser sig ofte ved, at en eller flere muskelgrupper bliver svage, og det gør, at mange rutinemæssige handlinger bliver svære at udføre. - Herfra bliver musklerne i kroppen gradvist lammet. Evnen til at tale, synke og trække vejret bliver også påvirket. - I løbet af tre år gennemlever størstedelen af de ALS-ramte den svækkelse af kroppen, som mennesker med muskelsvind oplever på 50 år. - Det er forskelligt fra patient til patient, hvornår muskelgrupperne bliver påvirket over sygdomsforløbet. - Fra diagnosen stilles, til man dør, går der typisk tre år. /ritzau/

Julies storesøster - Patricia - fik konstateret nervesygdommen ALS, som rammer de motoriske nerver i hjerne, hjernestamme og den forlængede rygmarv, da hun var 19 år.

Hun blev lam i kroppen og trak vejret gennem en maskerespirator, fortæller Julie til Realityportalen.

Det var dog ikke selve sygdommen, men et sort uheld, der førte til hjertestoppet.

Lillejuleaften var Patricia med ude for at ordne nogle indkøb med nogle familiemedlemmer, og mens familiemedlemmerne smuttede i Netto, ventede Patricia ude i bilen. Og mens hun sad der, røg hendes slange af respiratoren.

Til Realityportalen fortæller Julie Lieberkind, at det førte til, at Patricia fik hjertestop i bilen og efterfølgende blev så svært hjerneskadet, så hun ikke stod til at redde.

»Det mest forfærdelige er jo, at det ikke er sygdommen, som tog hende fra os. Det gjorde hjertestoppet,« siger hun.

Søndag aften sov Patricia ind.

'Jeg er EVIG taknemmelig for alt det, som du har gjort for mig og alle de gode råd, som du har givet mig med på vejen. Intet kan beskrive den følelse, jeg sidder med. Du efterlader et kæmpe tomrum hos mange,' skriver Julie på Facebook og tilføjer:

'Himlen har fået verdens smukkeste stjerne. Tak for dig, vi ses på den anden side. Jeg elsker dig.'