Kærligheden har ikke altid være nem for Jude Law, men nu ser det ud til at gå bedre.

Han er nemlig blevet gift med sin forlovede Phillipa Coan.

De to offentliggjorde tilbage i februar-måned, at de var blevet forlovet, efter at have dannet par i fire år. Det skriver Daily Mail.

Nu er de så kort efter offentliggørelsen af deres forlovelse blevet gift, og det er sket ved et bryllup lige efter deres ønske.

Andet bryllup for Law

Brylluppet er nemlig ikke et storslået Hollywood-bryllup, men en mere privat affære.

46-årige Jude Law og 32-årige Phillipa Coan valgte kun at have de nærmeste venner og familie med til ceremonien.

Parret havde også fravalgt at blive gift i kirke, så de sagde ja til hinanden på rådhuset Old Marybone Town Hall i London.

Tidligere har Jude Law været gift med designeren Sadie Frost, som han blev skilt fra i 2003.

Var utro med barnepige

Han har desuden dannet par med skuespillerinde og modedesigner Sienna Miller. Parret gik fra hinanden i et meget omtalt brud, der skete, fordi Jude Law havde en affære med barnepigen, som passede hans børn.

Miller og Law var forlovede, men nåede aldrig at blive ægtefolk.

Nu kaster Jude Law, som er far til fem børn, sig ud i sit andet ægteskab med psykologen Phillipa Coan.

Avisen The Sun har billeder fra brylluppet, som det eneste medie. Her kan man se Coan i en lårkort kjole med frynser og Jude Law i et blåt veloursæt.