Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Er SÅ klar til 2023. Anders har friet … Jeg skal giftes!'

Der er ikke andet end jubel på tv-kokken og dommer i Masterchef, Dak Wichangoens Instagram.

For her afslører hun nemlig, at det nye år byder på et bryllup, hvor hun selv skal være hovedperson. Men selve frieriet gik ikke helt efter planen, men det var uperfekt på parrets helt egen måde.

'Det hele startede med at Anders skulle hente noget ned i bilen. Da han kommer tilbage havde han en flaske champagne med. Ikke bare en champagne, men 'vores' champagne, men det fangede jeg ikke. Jeg tænkte bare, fedt! Lidt bobler før vi skulle ud at spise.'

'Jeg var også midt i noget. Jeg sad i sengen iført en T-shirt og underbukser. Havde lige åbnet en pose baconchips samt en pose saltchips og var i gang med at bingewatching To Hot To Handel. Så champagne var perfekt. Han poppede boblerne og begyndte med at snakkede om den 29. december for 5 år siden, tilbage i 2017, hvor vi møde hinanden. Imens han snakkede tog han æsken frem.'

Men det var ikke lige et ja, som først kom ud af munden på tv-kokken.

'SÅ fattede jeg det råbte NEJ, NEJ, NEJ, mens jeg stortudede. Så tror slet ikke at han fik sagt det han ville sige, men mine NEJ, NEJ, NEJ, blev hurtig til et stor JA! Det eneste jeg hørte var … VIL DU GIFTE DIG MED MIG? Så ja … det uperfekte var det helt PERFEKTE for os.'

Parret, der altså har kendt hinanden i fem år, blev i foråret 2021 forældre til datteren Lily.