Der er flere grunde til, at Joy ikke har jagtet kærligheden de sidste ar år.

I ‘Singleliv’ kunne man følge Joy K. Petersens jagt på kærligheden, og den har hun fundet et par gange.

Joy har tidligere dannet par med Burim, som i dag er kærester med ‘De unge mødre’-deltageren Julie Boraso, og senere dannede hun par med Carlos, som er kendt fra ‘Paradise Hotel’.

Siden Joy og Carlos gik fra hinanden for to år siden har der dog ikke været en kæreste inde i billedet for Joy, og det får mange af hendes følgere til at spørge, om hun ikke snart skal have en kæreste.

'De senere år har jeg ikke rigtig haft lysten, jeg havde gang i at starte mit eget firma op og ville have fuldt fokus på det. Fordi noget af det, jeg har erfaret førhen, er, at et forhold virkelig kan tage meget af ens energi, især hvis man er i et dårligt forhold, eller man dater en som man måske bliver vild med, og det ikke er gengældt,' skriver Joy på sin blog og fortsætter:

'Jeg ved også, at hvis man direkte søger en kæreste og virkelig craver efter det, så tror jeg desværre, man kan risikere at ende op med den forkerte. Fordi man er så blind, at man ikke ser de små faresignaler undervejs.'

Kunne jeg bo sammen med en mand igen?

Der er dog især én ting, som får Joy til at åbne op for at finde kærligheden inden længe.

Hun vil nemlig gerne have børn og mener selv, at hun er nået en alder, hvor hun skal til at tænke sig om.

'Jeg er jo hundemor, og man bliver jo ikke yngre. Så selvfølgelig ligger der da også nogle tanker der. Får jeg nogensinde børn? Ja der er mange tanker, der kommer igennem sindet, når man ligger om aftenen alene i sin seng og tænker over alle de her ting,' afslører hun på bloggen og fortsætter:

'Jeg er samtidig også rigtig god til at være mig og nyde mit eget selskab, hvor jeg tænker videre til, om jeg nogensinde ville kunne bo sammen med en mand igen?'

'Jeg nyder virkelig den frihed, man har. Men altså man skal jo aldrig sige aldrig. Lige for tiden har jeg det bare rigtig godt og føler, jeg er på rette vej, forstå mig ret, livet er også hårdt men føler virkelig det går fremad, og måske møder man en sød fyr på et tidspunkt.' fortsætter hun.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk