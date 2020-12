For præcis 40 år siden tilbragte den britiske journalist Tom Brook timevis foran et lejlighedskompleks i New York. Han talte med mennesker og snakkede i telefon.

Det lyder måske trivielt. Men det var det ikke. Dagen blev definerende for resten af hans liv. John Lennon var nemlig lige blevet skudt.

»Alle omkring mig græd. Nogle fans var helt hysteriske. Jeg var selv stor fan af John Lennon,« beskriver journalisten i en længere artikel hos BBC, hvor han arbejder i dag.

Det gjorde han også dengang, da han som den første britiske journalist kunne berette om drabet på Beatles-legenden.

Mark Chapman, som han så ud i 1980, da han som 25-årig dræbte John Lennon med fire skud.

Om aftenen 8. december 1980 var John Lennon sammen med Yoko Ono ankommet til Dakota-bygningen i New York.

Deres limousine havde sat dem af foran bygningen, hvor den fanatiske fan Mark Chapman stod og ventede, som han også havde gjort det tidligere på dagen, da parret var på vej ud for at tage i studiet.

Blå bog: John Lennon Født 9. oktober 1940 i Liverpool

Udgav i 1962 den første The Beatles-plade sammen med Paul McCartney, George Harrison og Ringo Starr

Blev i 1969 gift med den japanske kunstner Yoko Ono, som han også lavede musik med

Gik solo i 1970, da The Beatles gik i opløsning

Holdt pause fra 1975 til 1980, hvor han udgav albummet 'Double Fantasy' sammen med hustruen

Døde 9. december 1980 i New York. Han efterlod sig to sønner.

Mark Chapman havde her bedt om John Lennons autograf. Og fået den. Alligevel blev han hængende foran det eksklusive lejlighedskompleks. Ventede på, at stjerneparret kom tilbage.

Det gjorde de omkring klokken 22.50.

Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr og George Harrison.

Yoko Ono steg ud af limousinen og passerede ham først. Derefter kom John Lennon gående. Den 25-årige Mark Chapman løftede sin medbragte pistol. Tog sigte. Skød stjernen fire gange i ryggen. Satte sig ned, tog sin bog frem og ventede på politiet, der ved ankomst kunne anholde ham uden postyr.

John Lennon blev erklæret død klokken 23.15, og nyheden spredte sig som en steppebrand. Fans stimlede sammen foran Dakota-bygningen. Tom Brook talte med dem.

»Jeg må indrømme, at selv om historien var kæmpe stor, var logistikken faktisk ganske simpel,« fortæller journalisten og uddyber, at han løb frem og tilbage mellem folkemængden og en telefonboks, han havde indtaget, så han kunne være live igennem til de britiske seere og lyttere.

Tom Brook var selv stor tilhænger af Beatles-frontfiguren. Men den dag var han journalist – ikke fan.

Det berømte billede af George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon på Abbey Road i London.

»Det var en følelsesmæssigt smertefuld aften, men det lykkedes mig ikke at blive kvalt i minefølelser,« fortæller han om aftenen, der blev definerende for hans karriere.

Selv om han gennem tiden med egne ord har leveret mere end 3.000 historier til BBC og talt med de største af de største i Hollywood, er det stadig den aften i 1980, folk er mest interesserede i at høre om.

»Folk beder mig altid om at beskrive, hvordan stemningen var foran Dakota-bygningen umiddelbart efter hans død.«

»Jeg vil aldrig glemme en ung kvinde, der sagde: 'Det føles, som om jeg lige er blevet slået i maven'. Hendes ord opsummerede det perfekt.«

Et mere nutidigt billede af Mark David Chapman.

Mark Chapman har siddet fængslet siden. Straffen for at frarøve John Lennon livet blev fastsat til 20 år til livstid. Indtil videre har han siddet inde i fire årtier – trods adskillige forsøg på at blive prøveløsladt.

Yoko Ono har siden flere gange udtalt, at hun ikke vil føle sig tryg, hvis Mark Chapman frit vandrede omkring i gaderne. Hun var ved John Lennons side, da han blev erklæret død.

Fans ventede på hende foran Dakota-bygningen efterfølgende. Men der gik længe, før hun for alvor satte ord på drabet. Og tabet.

Tom Brook fik dog nogle af disse ord.

John Lennon og Yoko Ono.

To år efter John Lennon drog sit sidste suk, talte hun stadig om ham i nutid.

»Hun sagde: 'Han er stadig i live. Han er stadig med os. Hans sjæl vil leve videre. Du kan ikke dræbe en person så let',« erindrer Tom Brook og konkluderer, at hun fik ret.

John Lennon lever videre i sin musik. Som inspiration for andres musik. I kunsten og kulturen. Nok fik han kun 40 år på jorden, men:

»Han var en af de mest betydningsfulde figurer i det 20. århundredes popkulturhistorie. En ægte britisk original. Og her fire årtier efter hans død er jeg stadig fascineret af ham.«

Tuesday marks the 40th anniversary of the death of John Lennon - as a young journalist newly settled in NYC I covered it for the BBC. It still haunts me - you can check out my personal reflections on the night on BBC World News and the BBC's News Channel this weekend pic.twitter.com/ZFpQ7ciiph — Tom Brook (@tombrook) December 5, 2020

I dag bor Tom Brook stadig i New York. Faktisk bor han kun fire blokke fra drabsstedet, som han nærmest dagligt passerer.

»Når jeg udfører mine daglige rutiner, bliver jeg konstant mindet om John Lennon. Både hans liv – og hans død.«