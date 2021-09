Natten til mandag dansk tid blev Emmy Awards afviklet for 73. gang.

Her blev Netflix-serien om det britiske kongehus 'The Crown' en af aftenens helt store vindere med hele fem priser.

En af dem, der stolt kunne modtage en statuette, var skuespilleren Gillian Anderson, der vandt prisen for bedste kvindelige birolle for sin rolle som den kontroversielle premierminister Margaret Thatcher i netop 'The Crown'.

I et interview, på bagkant af at have modtaget prisen, kom en journalist dog på glat is, da hun spurgte skuespillerinden, om hun overhovedet havde »snakket med Margaret Thatcher om rollen.«

Gillian Anderson med sin Emmy. Foto: PETER NICHOLLS

Til det havde Gillian Anderson et klart svar. Hun har – af gode grunde – ikke snakket med Margaret Thatcher.

Hun døde nemlig i 2013, mens første sæson af 'The Crown' udkom i 2016.

Det uheldige spørgsmål er ikke gået Twitterbrugernes næser forbi.

'Jeg mister forstanden over det her spørgsmål,' skriver en bruger i en tråd.

No wait I'm losing my fucking mind over this question pic.twitter.com/1StCsEP5ln — Nothing but hbc (@nothing_but_hbc) September 20, 2021

'Det kan ikke være rigtigt, hahaha,' stempler en anden ind.

Dog er Gillian Andersons håndtering da heller ikke gået ubemærket hen.

I tråden spørger en nysgerrig Twitter-bruger nemlig, hvad hun dog svarede.

'Hun lavede lidt et ansigt, men sagde bare 'nej', hvilket er meget sødt, for jeg ville have ydmyget denne kvinde,' svarer trådstarteren.

Gillian Anderson har seks gange været nomineret til en Emmy, men har altså fire gange måttet gå tomhændet hjem.

Sidst, hun vandt, var i 1997, hvor hun modtog prisen for bedste kvindelig hovedrolle som Dana Scully i serien 'The X Files'.