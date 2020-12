Blækket er knapt tørt på en ny kontrakt hos Berlingske, inden journalist Hans Redder igen er videre.

Eller tilbage igen, fristes man til at skrive. Han skal nemlig fortsætte hos TV 2, hvor han kom fra.

Redder, der er et kendt ansigt fra skærmen på TV 2, havde ellers fået en stilling som politisk redaktør på Berlingske. En stilling, han sagde, var en drøm at få.

»Jeg er enormt stolt over at få lov til at stå i spidsen for Berlingskes politiske redaktionen. Det er et drømmejob for mig. Berlingske har igen og igen vist, at kritisk, fair, vedholdende og nysgerrig journalistik gør en forskel. Det skal vi blive ved med, og jeg glæder mig meget til at være med,« sagde han 27. november til Berlingske.

Men sådan skulle det altså ikke gå.

Hovedpersonen selv skriver nogle af sine tanker om det, der er sket i hans karriere den seneste tid, på Twitter.

'Det har været et par mærkelige uger for mig. For nylig sagde jeg 'ja' til at blive politisk redaktør på Berlingske,' indleder han sit opslag.

'Og for at gøre en lang historie kort og være helt ærlig: Det har jeg fortrudt,' lyder det videre.

Han forklarer, at han blev 'fristet og smigret' over tilbuddet på Berlingske. Han siger dog, at han har erkendt, at TV 2 er den mest spændende mediearbejdsplads, og det er der, han helst vil være.

Hans Redder oplyser i sit opslag, at han skal fortsætte i den samme stilling hos TV 2.

Desuden kalder han selv situationen for noget 'rod'.