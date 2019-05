Cannes filmfestival kører i disse dage på fuldt tryk i det franske, og prominente gæster fra hele verden betræder røde løbere ved forskellige begivenheder.

En af de mange gæster er den danske model Josephine Skriver, som mandag var iklædt en rød kjole, som har fået det engelske medie Daily Mail til at skrive en artikel, hvor danskeren er hovedrollen.

'Josephine Skriver og Petra Nemcova (tjekkisk model, red.) kræver opmærksomhed i røde kjoler med udfordrende lårhøje slidser, mens de fører an for glamouren på den røde løber ved 'La Belle Epoque-premiere i Cannes.'

Sådan lyder overskriften på artiklen, som er en del i en længere række af skriverier, der for nyligt har været om den danske model.

Det var med store armbevægelser, da Josephine Skriver ankom til premieren "La Belle Epoque" ved Cannes Film Festival i Cannes 20. maj. (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP) Foto: CHRISTOPHE SIMON Vis mere Det var med store armbevægelser, da Josephine Skriver ankom til premieren "La Belle Epoque" ved Cannes Film Festival i Cannes 20. maj. (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP) Foto: CHRISTOPHE SIMON

I artiklen står der, at modellen bød på Wow-faktor' i sin røde kjole.

'Den danske model Josephine valgte at se bort fra reglen om enten at have (kig til, red.) ben eller kavalergang,' skriver mediet og fortsætter:

'Mens hun fremviste både sine sensationelle kurver og smidige lemmer i en chiffon-kjole med dyb udskæring.'

Denne artikel om den danske Victoria Secret-model kommer efter, at andre medier som Vanity Fair og Vogue har bemærket den danske skønhed.

Josephine Skriver ved Met Gala i New York 2019. EPA/JUSTIN LANE Foto: JUSTIN LANE Vis mere Josephine Skriver ved Met Gala i New York 2019. EPA/JUSTIN LANE Foto: JUSTIN LANE

Det skete, da hun også vakte opsigt med en markant kjole ved Met Gala, som er en velgørende fest for kostumeafdelingen i Metropolitan Museum of Art.

Da B.T. mødte modellen nogle dage senere ved Elle Style Awards, fortalte den 26-årige kvinde, at det havde været en sjov oplevelse at være med ved Met Gala.

Hun var blevet indbudt per brev, som en af de meget få, der er inviteret med.

Til Cannes filmfestival er der til gengæld massevis af forskellige gæster. Festivalen kører fra 14. maj til 25. maj.