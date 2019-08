Der var helstegt pattegris på bordet, iskold rosé og fadøl i hanerne, da komtesse Josephine af Rosenborg tirsdag fik papir på sin kærlighed gennem de seneste fire år, Kenneth Schmidt.

Parret gav hinanden deres ja på Lyngby Rådhus, og festen for familie og venner blev holdt hjemme i baghaven.

Det skriver Billed-Bladet, som også har billeder fra den lykkelige begivenhed.

De nygifte mødtes for fire et halvt år siden på Carlsberg, hvor de dengang begge arbejdede.

Josephine af Rosenborg fotograferet med sin mand Kenneth Schmidt, da de for tre år siden blev forældre til lille Oscar. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Josephine af Rosenborg fotograferet med sin mand Kenneth Schmidt, da de for tre år siden blev forældre til lille Oscar. Foto: Sarah Christine Nørgaard

I 2015 blev hun skilt efter 16 års ægteskab, og fra sit ægteskab med Thomas Schmidt har Josephine børnene Clara på 14 og Julius på 17.

Sammen med sin nye mand har komtessen tre-årige Oscar, og tirsdagens bryllup blev holdt på hans fødselsdag.

Hele den sammenbragte familie var med på rådhuset.

Det var også komtessens søstre, Camilla og Feodora af Rosenborg med deres familier.

Josephine af Rosenborg og datteren Clara, som hun har fra sit tidligere ægteskab. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Josephine af Rosenborg og datteren Clara, som hun har fra sit tidligere ægteskab. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Brylluppet blev præcis, som brudeparret havde ønsket, men Josephine indrømmede, at der havde været nok at se til de seneste uger.

»Det har været lidt hektisk, for vi inviterede folk med meget kort varsel, og så har vi desuden været på to ugers ferie indtil to dage før brylluppet,« afslører Josephine af Rosenborg over for ugebladet.

På mandag begynder hun på et nyt job hos Dansk Erhverv, og derfor bliver der ikke noget med bryllupsrejse lige med det samme.

»Jeg er mega glad,« lyder det fra den lykkelige brud.