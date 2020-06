DR Sportens Josefine Høgh stod foran sin drømmesommer. Nu giver hendes arbejdsgiver hende et lille plaster på såret i form af en stor aften i Parken.

»Det var noget, jeg havde set frem til det seneste halvandet år, både professionelt og privat, så det gjorde ondt på flere punkter, da det hele pludselig blev aflyst,« fortæller den 30-årige tv-vært til B.T.

Hun skulle i den kommende tid have dækket både EM i fodbold og OL i Tokyo, men det satte coronakrisen som bekendt en stopper for.

I stedet er hun sammen med kollegaen Tina Müller vært, når DR lørdag aften holder 'Fællessang i Parken', hvor seerne kommer til at synge med på gamle fodboldhits som 'Re-Sepp-ten' og 'En for alle'.

Josefine Høgh. Foto: DR Vis mere Josefine Høgh. Foto: DR

»Jeg havde jo set uendeligt meget frem til EM-slutrunden, så når det nu ikke bliver til noget, så kunne jeg ikke have tænkt mig en bedre aften,« fortsætter Josefine Høgh, der også privat elsker fodboldsange.

»Jeg hører jo generelt ret tit fodboldsange og kan sagtens finde på at sætte dem på, når jeg er i bad, laver mad eller sidder i bilen. Min favorit er 'Re-Sepp-ten', som jeg har haft mange store øjeblikke med. Den blev for eksempel hevet frem, da jeg fyldte 30, og til mit bryllup. Videoen er jo også fantastisk med Frank Arnesen i front og selvfølgelig min far (tidligere landsholdmålmand Lars Høgh, red.), der synger med på kor.«

Før Josefine Høgh blev tv-vært, var hun selv fodboldspiller og er blandt andet noteret for fire kampe for kvindelandsholdet.

Når hun lørdag aften er vært i Parken, bliver det derfor en ekstra særlig oplevelse, da hun aldrig nåede at spille på Danmarks nationalstadion, selv om hun flere gange var tæt på.

'Re-Sepp-Ten' fra VM i 1986 er stadig danskernes foretrukne fodboldsang. Foto: NF Vis mere 'Re-Sepp-Ten' fra VM i 1986 er stadig danskernes foretrukne fodboldsang. Foto: NF

»Da jeg spillede, var jeg mange gange tæt på at komme i pokalfinalen, som dengang blev spillet i Parken. Jeg ville simpelthen så gerne prøve det, men nåede det desværre aldrig.«

Hun har siden spillet for presselandsholdet, men heller ikke her har hun fået lov til at prøve kræfter med det store stadion.

»Der spillede vi i Farum. Og det er også ganske fint og dejligt, men det er jo ikke vores nationalstadion,« griner hun.

Josefine Høgh er født i 1989 og fortæller, at hun derfor ikke har de store landsholdsminder fra Danmarks EM-triumf i 1992.

Josefine Høgh blev sidste år gift med tv-vært Lasse Sjørslev. Her står hun imellem sin mand og far, tidligere landsholdsmålmand Lars Høgh. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Josefine Høgh blev sidste år gift med tv-vært Lasse Sjørslev. Her står hun imellem sin mand og far, tidligere landsholdsmålmand Lars Høgh. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg var lige knap tre år og har fået at vide, at vi var på ferie på Mallorca. Jeg husker mere slutrunden i 1998 som noget fantastisk, og så tror jeg først, det var i 2010 i Sydafrika, at jeg var blevet tilpas gammel til rigtig at følge med.«

Hun fremhæver derudover VM-slutrunden i 2018 i Rusland, hvor hun for første gang var afsted som journalist og oplevede det hele på nærmeste hold.

»Jeg husker især kampen mod Kroatien, hvor jeg var igennem hele følelsesregistret. Da jeg efter kampen skulle interviewe spillerne og kunne se skuffelsen i deres øjne - mens jeg selv stod og var skuffet - skulle jeg lige finde noget frem i mig selv. Det var vildt.«

Når Josefine Høgh byder op til fællessang lørdag, bliver det for en gangs skyld uden Phillip Faber, der holder fri.

»Han er velkommen til at tage del i det. Jeg ved ikke, om han er den store fodboldfan, men så kan han i hvert fald blive det.«