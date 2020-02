TV-værterne Lasse Sjørslev og Josefine Høgh blev den 28. december gift i Kerteminde med en efterfølgende festlig bryllupsfest.

Fredag aften ankom Josefine Høgh alene - manden var på arbejde - til Billed Bladets TV-Guld-show på Hotel d'Angleterre i København.

Her kunne hun ikke blot fejre, at hun var nomineret i kategorien 'Årets kvindelige sportsvært', men også at det præcis er to måneder siden, at hun blev gift.

»Jeg har min bryllupssko på for første gang siden brylluppet,« fortalte hun med et stort smil og afslørede, at brudekjolen var en tur til rens.

»Kjolen var pænt smadret. De siger, de kan redde den, så det er jeg meget spændt på. Den skal hænge derhjemme, så man engang imellem kan tage den på og mindes den gode dag.«

Hun fortæller med et grin, at det var en vild fest, og at kjolens designer nok ikke er så glad for at høre, at den altså nu er sendt til rens.

Josefine Høgh og Lasse Sjørslev stod frem som kærester første gang i begyndelsen af 2019. Hun føler helt klart, at hun kan mærke en forskel nu, hvor de har fået sagt ja til hinanden i kirken.

»Det er mere og mere dejligt for hver dag. Hverdagen indfinder sig, men det er bare en dejlig tryghed. Jeg tror, vi kigger hinanden i øjnene på en hel anden måde.«

De to TV-værter fra TV 2 og DR Lasse Sjørslev og Josefine Høgh blev lørdag d. 28. december 2019 gift i Sankt Laurentii Kirke i Kerteminde på Fyn. Foto: Bax Lindhardt Vis mere De to TV-værter fra TV 2 og DR Lasse Sjørslev og Josefine Høgh blev lørdag d. 28. december 2019 gift i Sankt Laurentii Kirke i Kerteminde på Fyn. Foto: Bax Lindhardt

Adspurgt om de har planlagt at få børn sætter hun bremsen i.

»Det må vi se på. Lige nu er der ikke børn på plakaten. Vi har det så dejligt og nyder vores frihed. Lasses børn (fra tidligere forhold, red.) er store, og vi laver en masse fede ting sammen, men har også frihed til at lave ting selv som nyforelskede.«

De har planlagt at tage på bryllupsrejse til næste vinter, tilføjede hun. I første omgang venter en stor sportssommer for Josefine Høgh, der skal dække både EM i fodbold og OL for DR.

»Det bliver den vildeste sommer, og jeg elsker at arbejde. Jeg har spurgt nogle chefer, om der er fare for, at OL bliver aflyst på grund af coronoavirus, men de siger, der ikke er meldt noget ud endnu, så jeg regner med, at der er styr på det.«