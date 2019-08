Jonatan Spang og kæresten Louise Ryberg kan ikke huske, hvilken koncert de var til, da de kyssede hinanden første gang.

De to fandt sammen under en koncert på Roskilde Festival for tre år siden, men detaljerne er senere blevet glemt.

Det var enten bandet 'Minds of 99' eller 'Scarlet Pleasure', der spillede soundtracket til deres første kys, men parret er altså i tvivl om, hvilket af dem det var, siger Spang til magsinet 'Alt for damerne'.

»Det forsvinder lidt i tågerne, og vi har tit talt om at gå ind og finde det gamle program, for vi burde kunne finde ud af det, men vi har ikke fået det gjort. Men der kyssede vi første gang.«

Jonatan Spang med kæresten Louise Ryberg. (Arkivfoto)

Selvom det var god kemi, der muligvis har fået de andre minder fra koncerten til at blegne, så var det først efter festivalen, at parret fik opstartet deres romance.

Louise mistede nemlig sin telefon i Roskilde-ugen, så Jonatan Spang kunne først få fat i sin udkårne, efter de var kommet hjem igen. De to har nu dannet par i tre år, og spørger man komikeren, så kan han takke kæresten for en del.

B.T. mødte Jonatan Spang i forbindelse med hans nye one man-show 'Typisk,' hvor han fortalte om den afgørende rolle, kæresten har spillet i hans liv.

»Min kæreste har klart gjort mig til et bedre menneske,« sagde han.

»Der er ingen tvivl om, at hun har rykket mig tættere på dét menneske, som jeg gerne vil være. Hun insisterer på, at 'nu lægger du arbejdet væk, for vi skal noget andet'. Og det er jeg enormt taknemmelig for, for jeg tror ikke, at jeg havde været i stand til at stoppe det selv.«

Ifølge det officielle program fra Roskilde Festival 2016, så spillede 'Scarlet Pleasure' fredag, mens 'Minds of 99' spillede lørdag det år.

Så hvis parret kan huske, hvilken af dagene det første kys faldt, så er svaret på, hvilket band der spillede under kysset altså her.

Premieren på Spangs nye one man-show 'Typisk' finder sted på Bremen Teatret i København 22. august.