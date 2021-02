Krænkelsesparat.

Det er et ord, som i den grad har sat sig fast i danskernes bevidsthed de seneste år.

Som komiker kan det derfor føles, som om at man konstant bevæger sig rundt på meget tynd is, når man stiller sig frem og leverer jokes i tide og utide. Og det sætter Jonatan Spang ord på i den seneste udgave af Ud & Se.

Her fortæller 'Tæt på sandheden'-værten, at der er visse emner – såsom islam – som han frygter lave grin med, fordi han ved, der vil falde brænde ned, og at der er andre emner, som han simpelthen ikke forstår, hvorfor folk bliver krænket af.

Komiker Jonatan Spang. Foto: Nikolai Linares Nikolai Linares Vis mere Komiker Jonatan Spang. Foto: Nikolai Linares Nikolai Linares

Han påpeger blandt andet det 'forbløffende' ved, at tv-værten Signe Molde blev lagt for had for sit program 'Signe Molde på udebane', hvor hun blandt andet lavede sjov med LGBT+-miljøet, mens ingen bliver stødt, når Anders Breinholt laver grin med 'en tyk mand fra Jylland' i 'Natholdet'.

Og hele den til tider krænkelsesparate tid kan både være svær at navigere i, mens også svær at acceptere, siger den 43-årige komiker til Ud & Se:

»Jeg er hvid, mand og heteroseksuel, hvilket betyder, at jeg er præcis den gruppe, som alle kan tillade sig at skælde ud på. Og jeg accepterer præmissen om, at nogle ting har været nemmere for mig,« siger han og fortsætter:

»(...) Men når jeg ser kvinder i toppen af dansk kulturliv, som er vokset op med alle muligheder og har gået på de bedste skoler, og de snakker om privilegieblindhed hos hvide mænd, så støder det mig. Jeg sætter mig gerne med dem med et Excel-ark og kigger på, hvilke muligheder jeg har taget fra dem,« siger han og påpeger, at han ikke har 'fået noget forærende' trods sit køn og farve.

Jonatan Spang fortæller tværtom, at selvom han er en hvid, heteroseksuel mand, der på papiret har alt kørende for sig, så har han også oplevet, at hans udseende har spændt ben for ham.

Hans 'drengede udseende', som han selv formulerer det, har blandt andet gjort, at det tidligere var svært for ham at blive taget seriøst.

Ifølge Jonatan Spang tilførte det dog noget positivt til hans drivkraft om at blive til noget.

Det har nemlig givet ham en slags 'jeg skal kraftedeme nok vise dem'-følelse indeni.