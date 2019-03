Det var Nick Jonas' skyld, at Jonas Brothers gik i opløsning. Og det har krævet mange timers terapi for brødrene at finde fælles fodslag igen.

Men de tre pigebedårere er tilbage i topform, og efter seks år pause er Jonas Brothers gendannet, bekræfter boybandet.

Nick, Kevin og Joe Jonas gæstede forleden tv-værten James Cordens talkshow The Late Late Show, hvor brødrene bad værten komme med sit bud på årsagen til bruddet for seks år siden. Og han pegede på Nick.

»Jeg valgte, at bandet skulle gå i opløsning. Men jeg fik dem samlet igen,« indrømmer det yngste medlem Nick Jonas, som bakkes op af sine brødre.

Senere i showet bliver de tre medlemmer koblet til en løgnedetektor, og James Corden spørger Kevin Jonas:

»Hvor mange gange har du overvejet at slå Nick i ansigtet, fordi han opløste bandet?«

»Ingen,« svarer den ældste bror - hvorefter løgnedetektoren giver udslag.

Men det er faktisk ikke første gang, Nick Jonas tager ansvar for bruddet. Kort efter bandets opløsning afslørede han, at han havde samlet brødene og fortalt, at han mente, der havde været indbyrdes problemer i et stykke tid, som brodden aldrig var blevet taget af. Og i stedet for at gå ned med et brag, ville han stoppe det musikalske samarbejde her.

Men for et år siden besluttede drengene altså at tale problemerne igennem, fortalte de i The Late Late Show med James Corden.

»Vi brugte bogstaveligt talt et år på terapi, hvor vi gik tingene igennem og forsøgte at finde ud af, hvordan det her fremtidige kapitel skulle se ud. Vi blev nødt til at være virkelig åbne og ærlige. Der er ting i fortiden, der nager os fra tid til anden, selv i vores optrædener.«

Jonas Brothers annoncerede deres gendannelse ved at udgive singlen 'Sucker'.

De har ikke offentliggjort planer om en tour endnu, men har annonceret et stort reunion-show i New York.