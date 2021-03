Den populære Hollywood-stjerne har i mange år været påvirket af mediernes fokus på hans krop, men nu er det slut.

Det skriver han i et opslag på sin egen Instagram.

I kølvandet på en artikel fra det britiske medie Daily Mail, som har taget papparazzi-billeder af den surfende skuespiller, skriver Jonah Hill, hvordan mediernes fokus og nedgørelse af hans krop påvirkede ham i mange år.

»Jeg tror ikke, jeg tog trøjen af ved poolen, før jeg var i midten af trediverne. Ikke engang foran venner og familie.«

»Det var sikkert sket tidligere, hvis mine usikkerheder fra barndommen omkring min krop ikke blev forværret af mange års hån fra pressen,« skriver han.

Skuespilleren har efterhånden et imponerende CV.

Karrieren tog for alvor fart efter komediefilmen 'Superbad', men Hill har sidenhen vist, at hans evner spænder bredt.

Blandt andet med en rolle i 'Wolf of Wall Street' og en Oscar-nominering for filmen 'Moneyball'.

På trods af de åbenlyse talenter foran kameraet har Jonah Hills vægt altid fyldt meget i medierne.

Men nu er det altså slut med at lade den slags påvirke ham.

»Jeg er 37 og endelig elsker og accepterer jeg mig selv.«

»Det er ikke et 'godt for mig'-opslag, og det er helt sikkert ikke et 'hav ondt af mig'-opslag. Det er et opslag for alle de børn, der ikke tager t-shirten af ved poolen. Hav det sjovt. I er skønne, seje og perfekte,« skriver han.