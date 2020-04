Jon Edlund kendt fra 'Den store bagedyst' flyttede sidste år til Skanderborg for at skabe et hjem med sin nye kæreste, men sådan skulle det ikke fortsætte.

Parret fandt nemlig ud af, at de ikke skulle være sammen alligevel.

»Det hele gik rigtig stærkt. Vi blev hurtigt kærester og flyttede hurtigt sammen, så det hele gik nok lidt for stærkt,« lyder det fra Edlund.

Han fortæller, at han igen er bosat i Aarhus, hvor han hører til.

»Hver gang jeg flytter væk, så kommer jeg tilbage, så jeg må jo nok bare indse, at jeg er en Aarhus-dreng',« siger bagekendissen, inden han retter sig selv:

»Altså en Aarhus-mand.«

Han fortæller, at muligheden for et fælles hjem i Skanderborg tilbød sig, og på den måde var der lige pludselig fart i tingene.

Det var dog ikke meningen, at de to skulle danne par. Det blev de hurtigt enige om, siger Jon Edlund.

»Vi har været gode til at kommunikere igennem det her, og det har været en god proces. Vi var enige, så det er, hvis man kan sige det sådan, for vores fælles bedste.«

Han fortæller, at bruddet er sket for nyligt, og selvom han afslører enkelte oplysninger om det forliste forhold, så ønsker han egentlig meget hellere at snakke om sit arbejde og sine interesser.

For han har stadig stor passion for at lave mad og bage kager, og han har sin hjemmeside, hvor han eksempelvis deler opskrifter med læserne. Desuden havde den aktive jyde også andre ting i støbeskeen, inden verden ændrede sig.

»Jeg havde egentlig en masse projekter på vej, men det har coronaen sat en stopper for,« siger han.

Han fortæller, at han desuden igen har har taget fat på sine studier, hvor han er i gang med at uddanne sig til lærer, mest fordi han gerne vil færdiggøre sin uddannelse.

Og selvom coronaen har sat en kæp i hjulet på flere af hans planer, så er han ikke helt ked af, at han har lidt tid til sig selv.

»Jeg har har det helt okay med, at jeg lige har lidt tid alene. Noget tid, hvor jeg bare kan fokusere lidt på mig selv.« siger bageeksperten, inden han understreger, at han savner at være social og er ærgerlig over sommerens aflyste festivaler.

Jon Edlund var med i 'Den store bagedyst' i 2018, hvor han kom hele vejen til finalen.