Jon Edlund fra Den Store Bagedyst har besluttet sig for at holde orlov fra sit lærerstudie for at satse på en ny levevej.

Han satser i stedet på at skabe sig en karriere som selvstændig.

»I stedet for at arbejde som folkeskolelærer vil jeg arbejde mere med bagning og madlavning samt undervise og afholde kurser,« siger han til Århus Stiftstidende.

I november luftede han sine tanker om en karriere som selvstændig, da han blev interviewet live på Facebook her på B.T.

Men nu er han altså kommet drømmen et skridt nærmere.

Jon Edlund har allerede fået et deltids-job hos Timm Vladimir, der er vært på 'Den store bagedyst' og ejer af Timm Vladimirs Køkken, som tilbyder undervisning i madlavning i Valby og Aarhus.

Men ambitionerne rækker til meget mere end et deltidsjob for den 25-årige finalist i Den Store Bagedyst.

Nu satser han på, at alle kommer til at kende hans nye virksomhed, siger han til Århus Stiftstidende.