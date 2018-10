Den amerikanske singer-songwriter Jon Bon Jovi har mildt sagt ikke fidus til familien Kardashian og hele den kultur, reality-tv har skabt.

»Jeg synes, det er forfærdeligt, at vi lever i sådan en verden,« sagde den 56-årige rockstjerne ifølge Entertainment Today Canada i det australske tv-program 'The Sunday Project'.

Her sagde han også, at han aldrig har brugt så meget som et minut af sit liv på at se 'Desperate Housewives' eller 'Keeping Up With The Kardashians'.

»Jeg kender ikke deres navne. Jeg har aldrig set tv-showet, og det er ikke noget for mig,« siger Jon Bon Jovi, der ikke giver meget for kendte, der er blevet kendte uden at have lavet noget.

»Skriv en bog, mal et maleri, lav skuespil, læs, syng og skriv. Kendt er noget, man bliver efter at have skrevet en god sang,« siger han.

I interviewet kommenterede Jon Bon Jovi også bruddet med bandets daværende guitarist, Richie Sambora, i 2003.

Der er intet ondt blod mellem dem, fortalte han.

Bruddet skyldtes ganske enkelt, at han ikke mødte op til en koncert.

Mandag meddelte Jon Bon Jovi, at han giver koncert i Sønderborg næste sommer.