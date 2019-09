Da Lars Hjortshøj og hans kone i sommer var på ferie i Italien, var han forberedt. Vidste kun alt for godt, at han snart ville stå i stor gæld til hende.

»Der er indkøbt på forhånd. Der er blevet fyldt op på den konto,« griner 52-årige Lars Hjortshøj og tilføjer:

»Hun kommer ikke til at gå ned på fodtøj foreløbig!«

I knap 24 år har han været gift med Tina Bilsbo. Og i samtlige år har hun vidst, at hun skulle lægge navn og sit gode rygte til mandens jokes. Ikke så meget i lumre herre-selskaber. Men fra scenen. Foran et stort publikum. Uden at have indsigelsesret.

Det er ikke pissepopulært blandt mine kolleger Lars Hjortshøj om den aftale, han har med sin kone

»Det skal hun aldrig nogensinde blande sig i,« understreger Lars Hjortshøj om dét, der er prisen for at være gift med en komiker.

Men det er - tilføjer han stolt - faktisk ofte hende, der lige giver de grove jokes et nøk mere.

»Hun er god til at toppe den.«

Og måske skyldes det prisen, han må betale for, at hun bliver brugt. Hver joke, hun er med i, koster nemlig et par sko.

»Det er ikke pissepopulært blandt mine kolleger. For når deres koner finder ud af, at min får sko hver gang, hun bliver nævnt, så vil de meget gerne med på sådan en ordning,« griner han.

Som nævnt indledningsvis er der købt rigeligt ind. For ‘Plan B’ byder på adskillige af slagsen.

»Det er jo fordi, hun er en meget vigtig del af mit liv. Et af de mest afgørende og betydningsfulde valg, jeg nogensinde har truffet, var at blive gift med hende,« forklarer Lars Hjortshøj, som snart nærmer sig sølvbryllup med sin hustru.

»Showet handler jo om valg. Og jeg tror på, at man kan vælge kærligheden. Ikke bare som en underligt forbigående følelse, men et valg.«

De har været gift i over 23 år. Og en af grundene er måske den pris, som Lars Hjortshøj gladeligt betaler for at bruge og misbruge sin kone Tina Bilsbo i sine shows. Foto: Bax Lindhardt Vis mere De har været gift i over 23 år. Og en af grundene er måske den pris, som Lars Hjortshøj gladeligt betaler for at bruge og misbruge sin kone Tina Bilsbo i sine shows. Foto: Bax Lindhardt

»Og for mig er det et dagligt valg. At det er hende, jeg vil have,« siger Lars Hjortshøj om Tina Bilsbo, som han har to voksne børn med.

»Vi fik jo nærmest børn 20 minutter efter, at vi havde lært hinanden at kende, og det kunne have gået rigtig galt.«

»Men det handler også om at tilsidesætte sig selv for noget, der er større end sig selv og hinanden. Og derudover kan jeg bare rigtig gode lide hende,« smiler han om sin hustru gennem mere end 23 år.

Når venner undrende spørger, hvordan han kan holde ud at være gift med den samme i så mange år, er svaret simpelt.

Det er mere mig, jeg er bekymret for Lars Hjortshøj om at begge børn er flyttet hjemmefra

»Netop fordi hun ikke er den samme. Der er grundlæggende ting ved hende, som jeg har en svag erindring om, var de samme for 23 år siden. Men hun er i den grad en kvinde i forvandling, så jeg får alt det gode, som jeg faldt for, men også noget nyt.«

Til gengæld må Lars Hjortshøj erkende, at ikke mindst han selv står foran en skræmmende stor udfordring nu, hvor begge børn er flyttet fra reden.

»De skal nok klare det der med at blive voksne. Det er mere mig, jeg er bekymret for,« smiler han.

Showet ‘Plan B’ får premiere 19. september på Bremen Teater, København