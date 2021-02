Jesper Dahl aka Jokeren er mildest talt meget træt af DR's måde at håndtere rapmusikken, eller mangel på samme, på.

»Siden Dansk Folkeparti fik lukket Radio24syv, er de fleste, jeg kender, begyndt at høre P1, fordi de ærligt talt ikke kan holde jargonen på hverken P3 eller P4 ud,« skriver Jokeren i en kronik til DR.

Danmarks største og mest lyttede radiokanal P4 nægter nemlig at spille rapmusik ifølge Jokeren. Det skriver han i en kronik til Berlingske.

»P4 har endda det aldersfascistiske princip, at de ikke spiller nye rapsange, men selvfølgelig lige smider en af de danske rapklassikere på af og til for ikke direkte at forfalske musikhistorien. Holdningen og retningslinjerne er de samme som i slut-1980'erne,« skriver han.

Jeg er blevet pensioneret uden pension Jesper Dahl

Det er i hvert fald Jokerens forklaring på, hvorfor danskerne ikke hører nye sange fra de 'voksne hiphoppere' mere.

Kritikken er dog ikke kun direkte henvendt til DR P4 – men også ungdomskanalen P3, hvor rapperne, som optræder der, får en lille sviner af Jokeren.

»Ja, de spiller genren urban på P3, men det er sgu ikke rap og hiphop, som vi kender og elsker det,« skriver han og fortsætter spørgende.

»Hvad gør man ikke for at få svar på, hvorfor der ikke findes en radio til den slags musik, som jeg ærligt talt har ofret og tilsidesat alt i mit voksne liv for at bringe ind i dansk kultur.«

Jokeren, med det borgerlige navn Jesper Dahl, har udgivet ny plade med titlen Dansker. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Jokeren, med det borgerlige navn Jesper Dahl, har udgivet ny plade med titlen Dansker. Foto: Thomas Lekfeldt

Jokeren bliver ofte spurgt, hvorfor han er stoppet med at lave musik. Til det svarer han, at 'det er han på ingen måde'. Han mener bare, at hans genre er blevet pensioneret af DR.

»Jeg skriver dette, fordi jeg oprigtigt mangler kulturformidling til min aldersgruppe på Danmarks Radio. Det er for mangfoldigheden i vores kulturs skyld. Det er sgu ikke kun for os rapperes skyld,« skriver han.

»Nej, det er lige så vel for mine jævnaldrende klassiske komponister, for vores jazzcats, for rockchicks, Balkan-bastarder og heavyhoveder og sågar den elektroniske musik. For ja, vi fucking opfandt raves og techno, house, drum and bass og tramp, mens P3 urbans musikere lå i deres mors unge æggeledere.«

Jokeren har dog opgivet at få sin musik udgivet på DR's platforme fremadrettet. Det er syv år efter, hans sidste nummer blev spillet på P3.

Jeg har dog ikke tænkt mig at stoppe. Jeg laver musik og rap, fordi jeg elsker det Jesper Dahl

»Jeg laver ikke ny musik med henblik på at udgive det længere. Jeg er blevet pensioneret uden pension som cirka 42-43-årig for små fem år siden. Uden at få det at vide endda,« forklarer rapperen.

Jokeren udgav i foråret 2019 albummet 'Glædesbringeren'. Det var dog på forhånd allerede dødsdømt, mener han.

»Jeg udgav i larmende stilhed 'Glædesbringeren', jeg har dog ikke tænkt mig at stoppe. Jeg laver musik og rap, fordi jeg elsker det,« skriver Jokeren i kronikken.

Hos DR kan Anette Kokholm, som er radiochef i DR, ikke nikke genkendende til, at Danmarks Radio skulle udelukke bestemte kunstnere, genrer eller generationer fra at blive spillet på deres radiokanaler.

»Vi fokuserer ikke kun på den musik og de kunstnere, som lytterne i forvejen kender, men også det, lytterne måske ikke har lært at kende endnu. Ingen kunstnere er derfor per automatik selvskrevet til eller modsat afskrevet fra at blive spillet. Det er klar musikpolitik«, skriver hun til Berlingske.

Anette Kokholm argumenterer også for, at radioen er vigtig i den forstand, at danskerne skal udfordres i deres musik, så de ikke ryger ned i et ekkokammer af musikfavoritter og kunstnerfavoritter.

»Radioen fungerer som en vigtig og uformel måde at være fælles med resten af Danmark om at opdage ny musik, genhøre klassikere og til at blive klogere på det, der skabte og skaber musikken.«

»Om der spilles nok af en konkret genre eller niche, må i sidste ende nok være en smagssag,« forklarer Anette Kokholm.

Jokeren er til sidst ude med riven omkring DR's public service. Han mener nemlig, at de har misforstået konceptet.

»Det er vist det, man kalder et kæmpe hul i vores public service. Jeg er ikke jurist, men prøv at Google public service. Det er ikke det, vi får nu. Hvor phuck er vores radio blevet af?« slutter han.