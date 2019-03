Vis dette opslag på Instagram

Den 45-årige rapper har slået sig sammen med Alternativets nye folketingskandidat Sikandar Siddique, som han nu vil bakke op omkring til det kommende folketingsvalg.

»Vi står lidt foran det sidste valg, før det er for sent at gøre noget. Jeg er 100 procent grøn og støtter først og fremmest Alternativet. Hele verdens befolkning bør rejse sig og fjerne landegrænser, for det er jo et globalt problem – og så vil der jo heller ikke være indvandringsproblemer,« forklarer han med et smil.

Han fortæller, at han selv har skåret kraftigt ned på sit forbrug af oksekød, og så sorterer han sit affald.

»Så har jeg sammen med Sikandar Siddique lavet en ny version af ’Spændt op til lir’, der hedder ’Den grønne pose’, der handler om, at vi skal blive bedre til ikke at svine så meget i vores hverdag og blive bedre til at genbruge ting,« lød det, før han gik ind for at overvære Gaffa-Prisen.