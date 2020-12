Jesper 'Jokeren' Dahl er kommet med et opråb på sociale medier, hvor han sender en skarp besked til politikere om at hjælpe kunstnere, der er i nød under coronakrisen.

I et opslag på Instagram skriver han: 'Jeg er fysisk i god form og har en anslået IK på 130-140, og står gerne i kassen i Netto, hvis det er det, som skal til.'

En jobansøgning, som HR-direktør Christian Dahl hilser velkommen. Hvis altså musikeren mener det alvorligt.

Han har svaret i en kommentar til opslaget.

Et opslag delt af Jesper 'Jokeren' Dahl (@jesperjokeren)

'Vi kender ikke hinanden, men jeg er HR-direktør i Netto, og vi har altid brug for gode kolleger med hjertet på rette sted, og som er friske på at smøge ærmerne op,' skriver direktøren og fortsætter:

'Ikke alle kan få et job i Netto, men hvis du er frisk, tager jeg gerne en kop kaffe med dig. Send en privat besked. Jeg ser frem til at høre dig.'

Overfor B.T. uddyber han, at han ikke mener, at Jokeren mente noget respektløst med opslaget.

Christian Dahl ville bare gerne, at man så lidt anderledes på personen bag kasseapparatet og personen, der fylder varer på hylderne.

»Vi har over 14.000 ansatte i vores virksomhed, som alle sammen gør en forskel, og jeg vil bare gerne gøre op med den forestilling, at man bare kan få et job i Netto,« siger Christian Dahl.

For selv om det er en virksomhed, hvor der er plads til alle typer, så er det altafgørende, at man vil det.

Jokeren har ikke svaret på opslaget, men Christian Dahl understreger, at han mener det seriøst. At hans tilbud om en kaffe står ved magt.

»Ja, jeg ville ikke have skrevet det, hvis jeg ikke mente det,« lyder det fra ham.

»Jeg synes i bund og grund, det er synd, at man taler ned om det arbejde, som så mange gør,« lyder det videre fra ham.

For mange er det deres første job, fortsætter han. Noget, der danner grobund for deres arbejdsliv. Der, hvor man lærer at møde til tiden og være en del af et team.

HR-direktøren understreger dog også, at det nok ikke lige ville blive som distriktschef, der ville være en ledig stilling til Jokeren, men det kunne de jo finde ud af ved en snak.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Jokeren, men det er i skrivende stund ikke lykkedes.