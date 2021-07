Hvis du gerne vil have en personlig hilsen fra Jokeren, skal du hoste op med 1.013 kroner, mens du kun skal betale 299 kroner for Janni Ree.

Nu tilbyder kendte sig på sites som Happio og Memmo, hvor du kan købe eksempelvis en fødselsdagshilsen. Du laver simpelthen en bestilling, hvor du fortæller, hvad du gerne vil have dem til at sige, og kort tid efter modtager du så den digitale hilsen.

Men der er stor forskel på, hvad du skal betale for de forskellige navne.

En af de dyre drenge er Jokeren, der koster 1.013 kroner på Memmo.

»Hej venner. Det er Jokeren her. Velkommen til Memmo. Herinde kan I få en video med 'Jox', onkel, fra hans idylliske, landlige omgivelser,« siger Jokeren i en reklame for tjenesten.

Jokeren (Jesper Dahl) sælger nu hilsner på Memmo. Foto: Kim Haugaard Vis mere Jokeren (Jesper Dahl) sælger nu hilsner på Memmo. Foto: Kim Haugaard

Men der er mange andre at vælge imellem, hvis man gerne vil spare penge.

Eksempelvis koster en hilsen fra Infernal-stjernen Lina Rafn, 'Forsidefrue'-Gunnvør, realityfænomenet Susan K eller Eurovision-vinderen Emmelie De Forest blot 300 kroner.

Og hvis man er helt på røven, kan man få realitystjernen Sy Lee eller 'Bachelor'-Casper Berthelsen for bare 150 kroner

Det er dog ikke hvad som helst, man kan få de kendte til at sige, og den kendte kan altid sige nej.

Lina Rafn kan man både finde på Happio og Memmo. Foto: Betina Garcia Vis mere Lina Rafn kan man både finde på Happio og Memmo. Foto: Betina Garcia

»Jeg synes, det er fantastisk, at det er blevet sat i system på den her måde. En gang om ugen kan jeg sætte mig ned og lave de her hilsner,« siger Lina Rafn, der både er tilgængelig på Happio og Memmo.

Hun mener, at det er passende, at kendte endelig kan tjene penge på fanpleje.

»I gamle dage sad vi og skrev autografer på billeder og brugte alt for meget tid på det. Jeg synes faktisk, det er fair, at vi får nogle penge for at sidde og lave de her hilsner. Det tager tid,« siger hun.

Alligevel forklarer hun, at det kun er håndører, man tjener på tjenesterne.

»Jeg tror måske, jeg har tjent 3.000-4.000 kroner Så det er bestemt ikke noget, man kan leve af,« siger hun.

Man kan købe en hilsen fra Janni Ree for 299 kr. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Man kan købe en hilsen fra Janni Ree for 299 kr. Foto: Søren Bidstrup

'Forsidefruen' Janni Ree er også blandt de kendte, man kan handle med tjenesten Happio.dk.

»Jeg er super glad for konceptet. Jeg får rigtig mange henvendelser, og jeg kan godt lide at lave hilsnerne,« siger Janni Ree.

»Jeg kan da godt ærgre mig over, at jeg ikke har tilmeldt mig noget før, for jeg har lavet mange hilsner gratis. Men det tager jo en del tid, så jeg synes egentlig, at det er rimeligt, at jeg får penge for det,« siger Janni Ree.

Det er slet ikke nogen dårlig forretning for den 51-årige 'Forsidefrue'.

»Jeg bliver da helt glad, når jeg ser pengene rulle ind på min konto,« siger hun.

Janni Ree er glad for at arbejde for Happio. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Janni Ree er glad for at arbejde for Happio. Foto: Søren Bidstrup

Janni Ree forklarer, at det var Happio, der anbefalede, at hendes hilsen skulle takseres til 299 kroner.

Men når hun hører, at Jokeren tager over 1000 kroner for en hilsen på siden Memmo, bliver hun lidt chokeret.

»Ej, undskyld at jeg griner, men det synes jeg er for meget. Så ved jeg ikke, om han skal stå og synge et helt hit, eller hvad han skal. Så kan det da godt være, jeg er for billig. Men folk tænker 'så tager vi sgu hende Janni, hun er ikke så dyr'. Ej, jeg vil ikke tage røven på folk. Det synes jeg er for mange penge,« mener hun.

Janni Ree har ikke oplevet nogen »klamme« kunder, der beder hende lave underlige hilsener.

»Der er måske nogle, der beder mig danse eller noget, men hvis jeg ikke synes, det er en god idé, så gør jeg bare noget andet. Så kan de godtage den eller lade være,« siger hun.

Jesper 'Jokeren' Dahl vil nu sætte prisen ned på Memmo. Foto: Thomas Freitag Vis mere Jesper 'Jokeren' Dahl vil nu sætte prisen ned på Memmo. Foto: Thomas Freitag

Jesper 'Jokeren' Dahl erkender, at hans pris på Memmo har været en anelse for høj.

»Jeg sætter prisen ned nu. Der er endnu ingen, der har henvendt sig endnu,« siger han.

Men han er vild med selve forretningsideen.

»Jeg synes jo, det er rimeligt, at man får nogle penge for den tid, man bruger på de hilsner. Men hvis der kom en fattig studerende uden penge, ville jeg da også gøre det for ham,« siger han.

Han erkender blankt, at coronakrisen har presset ham til at tænke mere kreativt.

»Man må gerne gå ind og se fodbold, men man må ikke gå til koncerter endnu. Så jeg må finde på andre ting. For eksempel det her Memmo. Men jeg har også lavet Jokeren Dry Gin, som man nu kan købe i Magasin og andre steder. Og så sælger jeg malerier,« siger han til B.T.