Johnny Reimar har kendt brødrene Niels 'Noller' Olsen og Jørgen Olsen i mange år, og det var ham, der i første omgang tilbød de talentfulde drenge en pladekontrakt. Derfor gør det ham også meget ked af at høre, at Niels 'Noller' Olsen er dødeligt syg.

»Det har gjort mig frygtelig ondt at være vidne til, for han er et utrolig godt og givende menneske,« lyder det fra musikeren.

Johnny Reimar fortæller, at familien og Niels Olsen har frabedt sig, at bekendte kom på besøg den seneste tid.

»Han har simpelthen ikke haft det godt nok til at tage imod mennesker,« lyder det videre fra Reimar.

her ses brødrene Olsen (JJørgen t.v. og Niels t.h.) sammen med Johnny Reimar ved hans 70 års fødselsdag i 2013. Foto: Keld Navntoft Vis mere her ses brødrene Olsen (JJørgen t.v. og Niels t.h.) sammen med Johnny Reimar ved hans 70 års fødselsdag i 2013. Foto: Keld Navntoft

Johnny Reimar fortæller, at selvom han nu ved, at Niels 'Noller' Olsen har fået en hård besked fra lægerne om, at han kun har to til fire år igen, så beder han til, at den gamle ven klarer sig igennem.

Det er overfor Ekstra Bladet, at Niels Olsen bekræfter, at han nu er dødssyg af kræft. Noget, som Johnny Reimar måtte høre igennem pressen. Han og Niels Olsen har feriehuse ved siden af hinanden i Spanien, og de havde haft planer om, at de skulle til sydens sol sammen.

Det er dog planer, som på nuværende tidspunkt er sat på pause, fordi Niels Olsens helbred ikke er til det.

»Men det med at holde ferier sammen er selvfølgelig det mindste af det hele. Vi krydser bare fingre for, at han klarer sig igennem det her,« siger dansktopmusikeren og uddyber:

»Han har jo været igennem nogle rigtig, rigtig grimme ture med hjerteproblemer og siden kræft, og vi håber hele tiden på, at han kan klare sig igennem.«

Johnny Reimar var med til at udgive den første plade, som Niels 'Noller' Olsen udgav sammen med sin bror, Jørgen Olsen, i 1972. Nemlig albummet 'Olsen', som solgte over 100.000.

Johnny Reimar var også med til at producere pladen, hvilket han sidenhen også har gjort på flere af brødrenes plader.

Inden Brødrene Olsen var kendt under deres efternavn, havde de et band, hvor de gik under navnet The Kids, og med det band varmede de op for de engelske stjerner The Kinks.