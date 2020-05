Eurovision-koryfæet Johnny Logan tog lørdag aften Europa med storm, da han stod i spidsen for en omgang fællessang i den noget anderledes udgave af sangkonkurrencen.

Grundet corona-krisen var konkurrence-delen droppet, men deltagerlandene forsøgte alligevel at holde en fest og optrådte via videoforbindelser. Og så var der Johnny Logan.

Ireren, der har vundet sangkonkurrencen tre gange som sanger og komponist' og går under navnet Mr. Grand Prix, var på scenen med et kor, og sammen fremførte de hittet 'What's another year'.

En optræden, der nu er det helt store samtaleemne på Twitter.

En ung Johnny Logan. Foto: DR Vis mere En ung Johnny Logan. Foto: DR

Ikke på grund af det sangtekniske, men på grund af den 66-årige sangers fremtoning.

Iført hvid blazerjakke, hvid vest og funklende sølvbukser har Johnny Logan fået Twitter-brugerne til at gå i selvsving med mere eller mindre pudsige associationer.

'Johnny Logan: Julemand fra taljen og op. Eurovision fra taljen og ned,' skriver en bruger, mens en anden deler et billede af en ligeledes beskægget herre - Gandalf fra 'Ringenes herre' - og skriver:

'Johnny Logan ser godt ud i Eurovision i aften.'

Johnny Logan looking well on #Eurovision tonight. pic.twitter.com/bHCgIkuYXl — nikchapman (@nikchapman1349) May 16, 2020

Det er ikke kun i de moderne eventyr, brugerne har fundet deres inspiration til at sætte ord på Johnny Logans fremtræden.

Også i biblen er der fundet referencer:

'Johnny Logan begynder at ligne ærkeenglen Gabriel. Det er lige, hvad verden har brug for lige nu,' skriver én, mens en anden tager spekulationerne et skridt længere:

'Jeg forstår det ikke. Jeg vidste ikke, at Johnny Logan døde, kom i himlen og tog over for Gud.'

Johnny Logan... starting to look like the archangel Gabriel.

Just what the world needs right now.

C'mon Ireland!#Eurovision pic.twitter.com/uxHznUFeZB — MauriceGriffin (@MuirisOG) May 16, 2020

Johnny Logan with a terrific Kenny Rogers tribute#Eurovision pic.twitter.com/wFkYuOAVYE — Francis Keogh (@HonestFrank) May 16, 2020

Også andre velkendte navne er dukket op i Twitter-brugeres samtaler. Flere mener, at Johnny Logans fremtræden skal ses som en hyldest til den netop afdøde sanger Kenny Rogers, mens andre mener, at ireren ligner en anden 'kendis' på en prik: Wikileaks-aktivisten Julian Assange:

'Du har aldrig set Johnny Logan og Julian Assange i samme rum, har du?' spørger en bruger eksempelvis.

Sikkert er det dog, at Twitter-brugerne var vilde med Johnny Logan og hans optræden. Den er faldet på et tørt sted midt i fortvivlelsen over corona-pandemien:

'Jeg elsker, hvordan det ser ud, som om Johnny Logan er den superhelt, man har tilkaldt i en tid med stor fare, for at han kan redde os alle.'