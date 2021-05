Til efteråret kommer den fjerde 'Jackass'-film, og allerede inden premieren har den kastet en del kontroverser af sig.

Kontroverser, der i høj grad centrerer sig omkring 'Jackass'-medlemmet Bam Margera, der tidligere på året blev fyret fra filmen undervejs i optagelserne.

Fyringen kom efter, Bam Margera havde brudt sin kontrakt, hvor han havde skrevet under på ikke at tage stoffer, efter han gennem længere tid har kæmpet med misbrug og er røget ind og ud af afvænningsscentre.

Men mens Bam Margera har været ganske højrystet omkring sin utilfredshed med sin fyring, så har der været larmende tavshed fra 'Jackass'-medstifteren Johnny Knoxville.

Johnny Knoxville i 2019

Men nu tager den 50-årige selvlærte stuntmand og skuespiller bladet fra munden i mediet GQ.

»Jeg mener, at vi hver især er ansvarlige for vores egne handlinger. Og når nogen kæmper, så prøver alle at hjælpe den person. Men i sidste ende er den person nødt til at ville have hjælp. Nogle gange vil de ikke have det. Endnu,« siger Johnny Knoxville.

Selvom han uddyber, at han ikke ønsker at tage diskussionen offentligt med sin tidligere medvovehals, så specificerer han overfor det amerikanske mandemagasin, at Bam Margera ikke har taget imod deres hjælp.

»Vi ønsker, at Bam skal være glad og sund og får den hjælp, han har brug for. Vi har prøvet at presse på for det. Jeg tror, det er alt, der er at sige om det.«

Johnny Knoxville, Bam Margera og instruktør Jeff Tremaine til premieren på 'Jackass 3D' i 2010

Bam Margera har tidligere kritiseret sin kontrakt til 'Jackass 4', hvor han blandt andet blev afkrævet ugentlige narkotikatest og psykologsamtaler. Ikke mindst har han sammenlignet kontrakten med »tortur«.

I mandags var den skandaleramte skateboarder så klar med en ny tirade.

Her lagde han en video ud på Instagram, hvor han i skrappe vendinger fortalte, at han følte sig forladt og stukket i ryggen af sin 'Jackass'-familie - særligt af Johnny Knoxville og instruktøren Jeff Tremaine.

Hertil forsvarede 'Jackass'-medlemmet Steve-O dog det strenge forbud imod stoffer på settet med henvisning til, at det var de selvsamme to 'Jackass'-stiftere, der reddede hans liv, da han selv kæmpede med et stofmisbrug.

»Alle har gjort alt, de kunne for at få dig med i filmen, og alt, du skulle gøre var ikke at get loaded (slang for at tage stoffer, red.), men du blev ved, så simpelt er det,« skrev Steve-O til Bam Margeras video.

»Vi elsker dig alle sammen præcis lige så meget, som vi alle sammen siger, at vi gør, men ingen, der virkelig elsker dig, kan muliggøre eller opmuntre dig til at forblive syg.«

Den seneste udvikling kom tirsdag, dagen efter videoen, hvor 'Jackass'-instruktøren Jeff Tremaine anmodede om et polititilhold mod Bam Margera.

Begrundelsen var, at det udsmidte 'Jackass'-medlem skulle have chikaneret ham med et væld af negative beskeder.

Johnny Knoxville (iført solbriller) med armen rundt om Bam Margera, sammen med resten af medlemmerne af 'Jackass' i 2010

'Jackass' udkom første gang som serie i 2010 på MTV. Siden er det blevet til flere spin offs og film med det ikoniske - og ganske dumdristige - stunt-koncept.

Bam Margera har også haft sit eget spin-off på 'Jackass'-universet, nemlig serien 'Viva La Bam' fra 2003, hvor han terroriserede sin familie og venner i Pennsylvania.