Det skortede ikke på kulørte detaljer, da Johnny Depp satte sig i vidneskranken for at udlægge sin side af den sag, han har startet mod sin ekskone, Amber Heard.

Johnny Depp mener, at den klumme, hun skrev i 2018, som handlede om hustruvold, var møntet på ham og har ødelagt hans karriere – derfor vil han have hele 341 millioner kroner i kompensation.

Amber Heard nævnte ikke eksmandens navn i klummen, men Johnny Depp mener altså, at hun indirekte hængte ham ud. Der gik da heller ikke mere end få dage efter klummens udgivelse, før Johnny Depp blev fyret fra det ekstremt populære 'Pirates of the Caribbean'-franchise.

I retten onsdag slog Johnny Depp, ifølge New York Post, fast, at han aldrig har slået Amber Heard eller nogen andre kvinder. Hun har dog, ifølge Depp, været yderst voldelig mod ham – både psykisk og fysisk.

»Amber Heard talte flere gange om selvmord, og det bliver en faktor, det er noget, der sidder i dit baghoved,« fortalte han om grunden til, at han blev i forholdet, da han ganske enkelt var bange for, at hun ellers ville tage sit eget liv.

I retten beskrev Depp det som at være i et forhold med sin mor, som, da Depp var barn, forsøgte at begå selvmord, da Depps far forlod hende.

Den 58-årige skuespiller beskrev også, hvordan hans mor psykisk misbrugte ham, og at Amber Heard gjorde det samme, da hun »identificerede hans svagheder«.

Det eskalerede dog også fysisk mellem de to.

Amber Heard er den ene halvdel den yderst grimme skilsmisse. Foto: EVELYN HOCKSTEIN Vis mere Amber Heard er den ene halvdel den yderst grimme skilsmisse. Foto: EVELYN HOCKSTEIN

Johnny Depp mangler nemlig spidsen af langfingeren på højre hånd. Årsagen er ifølge ham Amber Heard.

Han påstår, at hun smed ikke bare én, men to flasker vodka efter ham, hvor den anden skadede ham i sådan en grad, at han måtte opereres.

»Jeg kunne se min knogle stikke ud,« sagde Johnny Depp.

»Jeg ved ikke, hvordan et nervøst sammenbrud føles, men det er nok det tætteste, jeg har været på det.«

Amber Heard nægter at have noget med ulykken at gøre og siger, at det skete, da Johnny Depp var på en tre dage lang druktur.

Johnny Depp fortalte også, at han flere gange var nødt til at holde sin kone fast for at stoppe hende fra at slå løs på ham.

I sit vidneudsagn kom Johnny Depp også ind på en tidligere og yderst omtalt detalje i de tos relation.

Nemlig, at Amber Heard skulle være blevet så sur på ham, at hun simpelthen valgte at skide i Depps side af ægtesengen.

»Min første respons var, at jeg grinede. Det var så langt ude, bizart og grotesk, at jeg kun kunne grine,« sagde skuespilleren.

Johnny Depp og Amber Heard blev gift i 2015, men allerede i 2016 gik de fra hinanden og i 2017 gik skilsmissen igennem.

De to mødte hinanden i 2011, hvor de indspillede filmen 'The Rum Diary'.

Som følge af Johnny Depps søgsmål er 35-årige Amber Heard kommet med et modsøgsmål, hvor hun kræver det dobbelte - – 682 millioner - – fra eksmanden.

Det er endnu ikke afgjort, om den sag skal for retten.

Amber Heard nyder ligeledes stor succes inden for skuespillet, hvor hun – modsat sin eksmand – fortsat har en yderst aktiv karriere i DC's superhelteunivers.