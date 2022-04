»I dag er Depp mest kendt i den klassiske Johnny Depp-skikkelse som den uafhængige, tidligere Hollywood-pretty boy, der mod alle odds undgik teenagerens forældelse og i stedet blev sin generations måske mest respekterede og elskede karakterskuespiller.«

Ordene er Vanity Fairs og stammer fra et interview i 2004, hvor Johnny Depp havde Hollywood i sin hule hånd og nærmest kunne gå på vandet.

I dag er historien en helt anden, og Johnny Depp kæmper lige nu en bitter juridisk kamp mod sin ekskone, Amber Heard, for ikke at se sin karriere, økonomi og eftermæle gå helt til bunds.

Men hvordan er en mand, som menes at have tjent mere end fire milliarder kroner, og som har spillet et hav af elskede roller, nået helt derud? Før vi når til dette svar, skruer vi tiden tilbage til 1963.

Johnny Depp var et år verdens bedst indtjenende skuespiller. Siden er lykken vendt. Foto: Arthur Mola Vis mere Johnny Depp var et år verdens bedst indtjenende skuespiller. Siden er lykken vendt. Foto: Arthur Mola

Her bliver Johnny Depp født som den yngste af fire søskende. Og det er alt andet end en harmonisk opvækst, han får.

Familien flytter konstant, og til Hello! Magazine har han fortalt, hvordan hans forældre altid skændtes. Kontakt med omverdenen var der heller ikke meget af.

»I det øjeblik jeg fik min guitar, låste jeg mig inde på værelset hver eneste dag efter skole og lavede ikke andet end at spille, indtil jeg faldt i søvn.«

Han vokser op i et hjem, hvor moren både fysisk og psykisk mishandler Johnny Depp, hans søskende og faren. Moren tager også nervepiller, og Johnny Depp er kun 11 år, da han, for at dulme sine egne nerver, prøver pillerne. Ikke længe efter begynder han at ryge hash.

I 1978, da Johnny Depp er 15, får faren nok.

Forældrene bliver skilt, og Johnny Depps mor bliver så trist, at hun truer med at begå selvmord.

De mange timer med guitaren har gjort Depp til en dygtig musiker, og da han dropper ud af high school og to uger senere forsøger at komme tilbage, afviser rektor ham. Han mener, at den unge mand skal satse på en karriere inden for musikken.

Han lytter, flytter til Los Angeles og bliver kun 20 år gammel gift med makeupartisten Lori Anne Allison. Det er hende, der præsenterer ham for en vis Nicolas Cage.

Og Nicolas Cage har et forslag til Johnny Depp: Drop musikken, sats på skuespillet.

Det skal vise sig at være en god idé. Ægteskabet går i stykket efter kun to år, men karrerien på skærmen begynder at tage fart, og gennembruddet kommer i tv-serien '21 Jump Street'.

Op igennem 90erne skaber Johnny Depp sig et navn i filmens verden, og han begynder et karrieredefinerende samarbejde med instruktøren Tim Burton.

Han bryder ud af rollen som teenageidol og skaber en ny persona, som står i kontrast til Hollywoods 'smukke' drenge som Brad Pitt og Leonardo DiCaprio.

Johnny Depp i filmen 'Edward Saksehånd', som er instrueret af Tim Burton. De to var i mange år pot og pande. Foto: Ukendt Vis mere Johnny Depp i filmen 'Edward Saksehånd', som er instrueret af Tim Burton. De to var i mange år pot og pande. Foto: Ukendt

»Sammen med Joaquin Phoenix og Keanu Reeves var han en del af en hellig treenighed af grunge-hjerteknusere (...) De var ikke bare en ny slags berømthed, men en ny slags maskulinitet: eftertragtede, men milde, maskuline, men også feminine,« skriver Guardian-journalisten Hadley Freeman.

Det er dog i 00erne, at Johnny Depp katapulterer sig op til en status som verdensstjerne, da han i 2003 spiller piraten Jack Sparrow i det, der skal blive milliardfranchiset 'Pirates of the Caribbean'.

En rolle, der sikrer ham en Oscar-nominering.

Også på privatfronten går det godt, hvor han efter mislykkede forlovelser med 'Dirty Dancing'-stjernen Jennifer Grey og Sherilyn Fenn har fundet sammen med den franske skuespiller Vanessa Paradis.

Johnny Depp blev for alvor en verdensstjerne i rollen som piraten Jack Sparrow. Foto: DAVE HUNT Vis mere Johnny Depp blev for alvor en verdensstjerne i rollen som piraten Jack Sparrow. Foto: DAVE HUNT

Sammen får de to børn.

Men mens Depps succes bygger sig op, hænger der en skygge over ham. Alkoholen.

»Jeg har brugt år på at forgifte mig selv,« fortalte han i 2005 til Rolling Stones, ifølge People.

»Jeg var rigtig, rigtig god til det. Men til sidst stod jeg med en kritisk beslutning. Ville jeg fortsætte med at være en idiot, eller ville jeg stoppe? Det var bedst at stoppe.«

Værst er det, ifølge ham selv, i 1997, hvor han er i et forhold med topmodellen Kate Moss, som selv kæmper med misbrug af forskellige slags.

De to skændes på et hotel i New York, og det udvikler sig så voldsomt, at Johnny Depp anholdes. Politiet beskriver ham som værende påvirket på tidspunktet for anholdelsen, men retten lod ham slippe for yderligere tiltale, hvis han lovede at holde sig ude af ballade i de kommende seks måneder.

Alt dette lader stjernen dog til at have lagt bag sig, og selvom karrieren i 10erne går knap så strygende, og forholdet til Vanessa Paradis smuldrer, fortæller han i 2013, at han er færdig med alkohol.

To år senere gifter han sig med skuespilleren Amber Heard, som han mødte, da de indspillede filmen 'The Rum Diary'.

Engang var alt fryd og gammen mellem Johnny Depp og Amber Heard. Sådan er det ikke mere. Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Engang var alt fryd og gammen mellem Johnny Depp og Amber Heard. Sådan er det ikke mere. Foto: GIUSEPPE CACACE

»De er skønne sammen,« siger en kilde til People.

Intet skal vise at være mere forkert. Allerede året efter går ægteskabet i stykker, og i 2017 bliver de skilt.

Amber Heard påstår, at Johnny Depp har været voldelig over for hende, oftest mens han har været påvirket af alkohol og stoffer.

Johnny Depp nægter. Han påstår i stedet, at Amber Heard er skyld i, at han fik skåret en del af fingeren af, at hun var voldelig, og at hun sked i deres seng.

Sagen går dog i sig selv, da de indgår forlig, og Depp giver hende syv millioner dollar. En fælles udmelding om, at der aldrig har været fysisk eller psykisk vold i forholdet, udgives.

I 2018 går det dog løs igen, da Amber Heard skriver en klumme om hustruvold i Washington Post. Hun nævner ikke Johnny Depp ved navn, men han er ikke i tvivl – hun forsøger at tilsmudse hans navn.

Johnny Depp sagsøger hende for bagvaskelse. Han sagsøger også den britiske avis The Sun, som har kaldt ham hustrumishandler – en sag, som han taber.

Og nedturen fortsætter. Warner Bros., som står bag Harry Potter-spinoff-filmene 'Fantastic Beasts', beder Johnny Depp om at trække sig i kølvandet på beskyldningerne.

Dette sker oven i tiltagende rygter om, at Johnny Depp længe har levet over evne, og at hans formue er stort set ikkeeksisterende. Noget, The Hollywood Reporter skriver om.

Dette bringer os til nutiden, hvor Johnny Depps retssag mod Amber Heard er i fuld gang i Virginia, USA. Anklagerne fyger rundt, og det er mere end svært at hitte rede i, hvem der taler sandt.

Men sikkert er det, at nutidens Johnny Depp er langt væk fra den Johnny Depp, Vanity Fair mødte i 2004. Stjernestatussen er forduftet, og tilbage sidder en mand, der, hvis retten ikke giver ham medhold, står til endegyldigt at miste alt.

Hør 'Det, vi taler om' sladre om Johnny Depp og Amber Heard lige her