Skuespiller Johnny Depp skyder endnu engang med skarpt efter sin ekskone Amber Heard.

Efter skilsmissen, som efterhånden har trukket tusindvis af overskrifter, lyder den nye beskyldning, at Heard skulle have stukket størstedelen af 42 millioner kroner i egen lomme – selvom de var lovet til velgørenhed. Det skriver Daily Mail.

Efter at Heard og Depp indgik et forlig, hvor hun modtog syv millioner amerikanske dollar, der svarer til mere end 42 millioner danske kroner, lovede skuespillerinden at donere pengene væk.

De skulle deles ligeligt imellem de to velgørende formål ACLU (et forbund, der kæmper for rettigheder skrevet ned i den amerikanske forfatning, red.) og børnehospitalet Children's Hospital in Los Angeles.

Arkivfoto fra Johnny Depp og Amber Heard stadig var gift. Parret mødtes, da de spillede overfor hinanden i filmen 'Rum Diary'. Foto: WILL OLIVER

Johnny Depps advokater har efterfølgende eftersøgt dokumenter, som skal bevise, at de to modtagere faktisk har fået pengene.

Det har således ikke været muligt at få papirer udleveret fra ACLU. Det er dog lykkedes det juridiske hold via stævninger, at få nogle dokumenter fra Children's Hospital Los Angeles, som tyder på, de ikke har fået det fulde beløb, de blev lovet.

I dem kan man se, at de i første omgang har fået 100.000 amerikanske dollar, som svarer til mere end 600.000 danske kroner.

Derefter skulle en af de ledende kræfter på hospitalet, senior vice president Candie Davidson-Goldbronn have skrevet og spurgt Amber Heard, hvorvidt de lovede betalinger var på vej.

Med til historien hører dog også, at til samme hospital skulle være doneret 500.000 dollar i 2017 og 250.000 dollar, hvilket svarer til mere end tre millioner og 1,5 millioner kroner.

De penge er doneret 'til ære for Amber Heard', men det er anonymt, hvem afsenderen er, og derfor har man ikke regnet dem med i de officielle betalinger.

Amber Heards advokat, Elaine Charlson Bredehoft, siger, at Heard på nuværende tidspunkt har doneret et syvcifret millionbeløb i dollar, ligesom at hun agter at betale alle de penge, hun har lovet.

Advokaten siger desuden, at grunden til, Heard ikke har kunnet betale så hurtigt, er, at de juridiske kampe med eksmanden har været til at mærke på pengepungen.

Hverken ACLU eller Children's Hopital Los Angeles har ønsket at udtale sig til den engelske netavis.

Det tidligere ægtepar har for nylig udkæmpet en kamp i en engelsk retssag, hvor Depp lagde sag an imod avisen The Sun, der havde kaldt ham 'wifebeater' (noget ala hustrumishandler på dansk, red.)

Johnny Depp tabte dog efter blandt andet Heard havde vidnet, og han måtte se sin rolle som Gellert Grindelwald i filmserien 'Fantastic Beasts' blive givet til danske Mads Mikkelsen, som en konsekvens deraf.