Mandag begyndte en af Hollywoods mest omtalte retssager ved retten i Virginia.

Nemlig sagen mellem det tidligere skuespillerpar Johnny Depp og Amber Heard, der sagsøger hinanden for injurier.

På retssagens anden dag har begge parter taget plads i retssalen og Johnny Depps advokat, Ben Chew, indledte dagen med at tale på den 58-årige skuespillers vegne.

»Ord betyder noget. De tegner et billede i vores sind. Ord kan fremkalde stærke følelser og forårsage uoprettelig skade,« lød det fra Ben Chew, der samtidig understregede, at Depps karriere afhænger af hans omdømme.

Amber Heard i retssalen. Foto: POOL Vis mere Amber Heard i retssalen. Foto: POOL

Ifølge Ben Chew har Amber Heards påstande om hustruvold, alkoholisme og stofmisbrug i en klumme i Washington Post fra 2018, hvor hun dog ikke nævnte eksmanden ved navn, formået at skade skuespillerens karriere og portrættere ham som en »skurk«,

Da klummen udkom valgte britiske The Sun nemlig at kalde ham 'hustrumishandler' på forsiden – noget, der fik Johnny Depp til at anlægge en injuriesag mod mediet, som endte med at vinde sagen i 2020.

Nu er turen kommet til Amber Heard, som Johnny Depp sagsøger for injurier grundet klummen. Han kræver erstatning på intet mindre end 50 millioner dollar, hvilket svarer til omtrent 375 millioner kroner.

Amber Heard har valgt at modsagsøge eksmanden – ligeledes for injurier – for det dobbelte. Hun ønsker nemlig 100 millioner dollar, svarende til cirka 750 millioner danske kroner.

»Fru Heard brugte ikke hr. Depps navn i sin klumme, men det behøvede hun ikke. Beviserne vil vise, at alle i Hollywood, og mange andre udenfor, vidste præcis, hvem hun talte om i artiklen,« sagde Ben Chew i retten og tilføjede:

»Ingen havde nogensinde, i fem årtier, tidligere anklaget skuespilleren for vold eller fornærmelse af nogen art med en kvinde. Derfor var anklagen sådan en mavepuster for ham. Ved at vælge at lyve – til sin egen personlige fordel – ændrede Amber Heard for altid hr. Depps liv og omdømme.«

Ben Chew mener da heller ikke, det var tilfældigt, at Washington Post-klummen udkom blot få dage efter, at filmen 'Aquaman', som Amber Heard spiller med i, havde premiere.