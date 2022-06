Lyt til artiklen

Hun blev verdensberømt over natten og er i dag blevet en rollemodel for andre unge, latinamerikanske kvinder. Hun ved, hvem der skal spille hende, når filmen om hendes liv kommer Og så finder hun det både skuffende og sexistisk, at folk tror, hun dater Johnny Depp.

Det fortæller stjerneadvokat Camille Vasquez i et nyt interview med Acces Hollywood.

Det er ikke første gang, hun medvirker i et tv-interview. Men det er første gang, det handler om hendes person og ikke om injuriesagen mellem Johnny Depp og Amber Heard, som nåede sin afslutning tidligere på måneden.

Og den 37-årige advokat har bestemt også bemærket, at der er kommet en helt anden opmærksomhed om både hendes privatliv og hendes virke, siden hun blev hyret som Johnny Depps advokat i den betændte sag.

Camille Vasquez på vej til retssalen i Fairfax County Circuit Courthouse. Foto: JIM LO SCALZO Vis mere Camille Vasquez på vej til retssalen i Fairfax County Circuit Courthouse. Foto: JIM LO SCALZO

»Hvis nogen havde fortalt mig det på første dag af jurastudiet, havde jeg sagt: 'Du gør grin med mig'. Selvfølgelig er der en smule held involveret, men det skyldes en masse hårdt arbejde,« siger hun til Access Hollywood.

Siden Johnny Depp – og dermed også hans advokat – blev sagens helt store vinder ved afgørelsen 1. juni, er Camille Vasquez blev forfremmet til partner i advokatfirmaet Brown Rudnick.

Men allerede under den seks uger lange retssag blev hun en mediestjerne. Mens langt de fleste retssager er notorisk lukkede, blev offentligheden budt velkommen i sagen mellem Johnny Depp og Amber Heard, som blev livestreamet på nettet.

Det betød, at TikTok, Instagram og andre sociale medier hurtigt flød over med virale klip af Johnny Depp, der får salen til at grine med sin tørre sarkasme under afhøringen, eller Amber Heard, der grilles af en yderst velforberedt Camille Vasquez.

Og det gjorde hurtigt advokaten til en A-kendis på højde med de Hollywood-klienter, hun repræsenterer.

I dag kan man købe T-shirts med påskriften 'Camilla Vasquez for president', lige som flere spekulerer i, hvem der kommer først med spillefilmen om hendes liv.

»Jeg er bare en advokat, der gør sit arbejde og repræsenterer sine klient på den måde, som advokater skal,« siger hun ydmygt i interviewet med Access Hollywood, hvor hun dog også kommer med sine egne bud på, hvem der skulle spille hende i en sådan film:

Salma Hayek eller Eva Longoria. Især sidstnævnte bliver hun ofte sammenlignet med, fortæller hun.

Hvis Camille Vasquez selv kunne vælge, skulle hun spilles af Eva Longoria, hvis der kommer en film om hende. Foto: Hubert Boesl Vis mere Hvis Camille Vasquez selv kunne vælge, skulle hun spilles af Eva Longoria, hvis der kommer en film om hende. Foto: Hubert Boesl

Lige som de to kendte skuespillerinde er Camille Vasquez nemlig også latinamerikaner. Hendes mor er fra Cuba, mens hendes far er colombianer. Selv er Camille Vasquez født i San Francisco, Californien, og uddannet jurist fra Southwestern Law School i Los Angeles.

Hun specialiserede sig fra start i civile retssager og har blandt andre repræsenteret Ben Affleck, Leonardo DiCaprio og Jennifer Lopez, inden hun blev advokat for Johnny Depp for godt fire år siden.

I interviewet med Access Hollywood fortæller hun, at hun bliver rørt, når andre latinamerikanske kvinder og piger fortæller, at de ser hendes som en rollemodel.

Hun nævner eksempelvis en episode under den netop overståede sag, hvor hun ikke kunne lade være med at græde, da en mor kom op til hende og fortalte, at hun havde ladet sin datter pjække fra skole, så hun kunne møde hende.

Men det har ikke kun været positivt at være Camille Vasquez. De famøse TikTok-klip, som florerede i tiden under retssagen, viste for eksempel også sammenklip af Johnny Depp og hans advokat, der krammer, fniser og rører hinanden på måder, så der hurtigt blev spekuleret i, om de var mere end blot venner og professionelle.

Johnny Depp krammer sin advokat Camille Vasquez under sagen. Foto: POOL Vis mere Johnny Depp krammer sin advokat Camille Vasquez under sagen. Foto: POOL

Spekulationer, som Camille Vasquez tidligere har kaldt både 'skuffende' og 'sexistiske'.

»Men det er vel bare sådan det er, når en kvinde udfører sit arbejde, udtalte hun spidst til People.

Heldigvis har hendes kæreste, Edward Owen, der er administrerende direktør for ejendomsselskabet WeWork, ikke taget sig af rygterne, fortæller hun.

»Han er skøn og støttende. Han elsker mig og har mødt Johnny, og han ved, at jeg har arbejdet for ham i 4,5 år, så det var aldrig et problem.«