Mandag var nok ikke den sjoveste dag for Johnny Depp, som har hevet tabloidavisen The Sun og chefredaktør Dan Wootton i retten for falske påstande.

I retten blev der nemlig vist et billede, som adskillige internationale medier kalder for decideret ydmygende for den 57-årige skuespiller.

The Sun og New York Post er blot et par af medierne, der har beskrevet det pågældende billede, som viser en nærmest bevidstløs Johnny Depp med smeltet is ud over sig selv.

På billedet, der er taget af skuespillerens ekskone Amber Heard, sidder han med benene krydset og med åben mund, mens han læner hovedet tilbage i en sovende position.

Her er billedet, som blev vist i retten. Vis mere Her er billedet, som blev vist i retten.

Billedet er angiveligt taget tilbage i 2014, og Johnny Depp forklarede selv i retten, at hans ekskone oprindeligt tog billedet som et slags bevis på, hvor 'patetisk' han var blevet.

Ifølge skuespilleren var hans koma-lignende tilstand et resultat af en 17-timer-lang arbejdsdag på et tidspunkt, hvor han netop var gået med til at flyve til sin private ø i Bahamas for at påbegynde en afvænning af receptpligtig medicin.

»Jeg var tydeligvis helt smadret og meget træt, så jeg faldt i søvn, hvorefter isen løb ud over benet på mig,« forklarede Johnny Depp i retten og fortsatte:

»Så tog hun (Amber Heard, red.) det billede. Hun viste mig det dagen efter og sagde: 'Se, hvad du er blevet til. Se dig lige, du er jo patetisk.«

Sådan så det ud da, Amber Heard mødte op i retten for at høre Johnny Depps beskyldninger. Foto: ANDY RAIN Vis mere Sådan så det ud da, Amber Heard mødte op i retten for at høre Johnny Depps beskyldninger. Foto: ANDY RAIN

Mandag var femte dag i retssagen mod tabloidavisen The Sun og chefredaktør Dan Wootton.

Skuespilleren har lagt sag an for injurier, fordi avisen for to år siden bragte en artikel, hvori han blev beskrevet som en 'wife beater' (hustrumishandler).

Johnny Depp påstår, at han aldrig har lagt hånd på Amber Heard, og at det tværtimod var hende, der var voldelig over for ham.

Eks-parret blev gift i 2015 efter at have mødt hinanden under optagelserne til filmen 'The Rum Diary'.

De to blev skilt to år senere, hvorefter Amber Heard anklagede Johnny Depp for at have været voldelig mod hende.