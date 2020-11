Johny Depp har i den grad været the talk of the town det seneste stykke tid.

Den 57-årige skuespiller var først hovedperson i en verdensomtalt retssag, som han tabte, og siden har han taget overskrifterne, fordi han blev vraget til filmen 'Fantastiske Skabninger 3'.

Nu sætter hans medstjerne Jude Law ord på Warner Bros beslutning om at droppe Johnny Depp til rollen som Gellert Grindelwald i filmen, der foregår i 'Harry Potter'-universet. Det skriver ET.

»Det er en kæmpe film, og der er så mange lag i det her. Det er formentlig en af de største produktioner, jeg har arbejdet på, og i en situation som denne bliver du nødt til at følge studiets beslutninger. Det er det eneste, du kan gøre, fordi du bliver nødt til at møde op og gøre dit arbejde,« siger Jude Law, der spiller rollen som Albus Dumbledore i filmen.

Johnny Depp blev teknisk set ikke fyret, men snarere stærkt opfordret til at sige op. Foto: TOBY MELVILLE

»I en filmserie som denne er det studiet og firmaet, der tager de store beslutninger, og du bliver nødt til at høre efter, da du kun er en del af holdet,« fortsætter han.

I sidste uge kom det frem, at Johnny Depp kun har nået at optage en enkelt scene i filmen, men at han angiveligt alligevel kommer til at indkassere sin fulde løn.

Det skyldes, at Depp har en såkaldt 'pay og play'-klausul i sin kontrakt, som betyder, at han får fuld kompensation, selv om filmen ikke bliver lavet, eller han bliver erstattet af en anden skuespiller.

Jude Law udtaler sig ikke om Johnny Depps løn i interviewet med ET, men han bekræfter, at Johnny Depp ifølge hans oplysninger kun nåede en enkelt dags optagelser.

'Fantastiske Skabninger 3' skal efter planen udkomme til juli 2022.

Retssagen, der medførte, at Johnny Depp måtte droppe at medvirke i filmen, handlede om et disput mellem ham og tabloidavisen The Sun.

Avisen har i en tidligere artikel baseret på Johnny Depps ægteskab med Amber Heard omtalt skuespilleren som en 'hustrumishandler', hvilket Depp mente var en bagvaskelse af ham.

Retten mente dog, at The Sun havde nok beviser for at benytte sig af betegnelsen, og derefter bad Warner Bros ham om at sige op.

Rygterne går nu på, at det er ingen anden end danske Mads Mikkelsen, som er favoritten til at overtage Johnny Depps rolle i Hollywood-filmen.