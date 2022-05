Retssagen mellem det tidligere skuespillerpar Johnny Depp og Amber Heard, der sagsøger hinanden for injurier, er i fuld gang.

I denne uge var det sidstnævntes tur til at indtage vidneskranken i den milliondyre retssag, hvor hun har kunnet berette om flere voldsomme episoder mellem parret.

Blandt andet anklager hun Johnny Depp for – under indflydelse af alkohol – at have undersøgt hende for at »lede efter stoffer«. Her skulle han angiveligt have revet hendes natkjole af og stukket fingre op i hendes underliv for at lede efter kokain.

Der spekuleres dog i, hvorvidt Amber Heard har helt rent mel i posen, når hun tager ordet i retssalen. Flere mener nemlig, at den 36-årige skuespillerinde bruger nogle helt særlige tricks for at vinde dommernes medlidenhed i sagen.

Johnny Depp-tilhængere anklager hende for at dramatisere sine vidnesbyrd ved at gengive filmcitater i vidneskranken.

Alana Mastrangelo, der er reporter for Breitbart News, delte for nylig en video på sin Twitter-profil, hvor hun har sat Amber Heards fortælling fra retten side om side med en scene fra filmen 'The Talented Mr. Ripley' fra 1999.

»Amber Heard: 'Når jeg var omkring Johnny, følte jeg mig som den smukkeste person i verden – men pludseligt ville han forsvinde',« skriver Mastrangelo og fortsætter:

»'Mr. Ripley'-citat: 'Det, der er med Dickie, det er som om solen skinner på dig, og det er herligt – men så glemmer han dig, og det er meget koldt'.«

Amber Heard: "When I was around Johnny I felt like the most beautiful person in the world—then he would disappear"



Talented Mr. Ripley: "The thing with Dickie, it's like the sun shines on you and it's glorious—then he forgets you and it's very cold"



Watch the clips side by side pic.twitter.com/WKkvjLfDKL — Alana Mastrangelo (@ARmastrangelo) May 5, 2022

Det er altså de to citater, Alana Mastrangelo mener, ligger lige lovligt tæt på hende, og som får hende til at tvivle på Heards troværdighed.

Det er dog ikke alle, der køber ind på den præmis. For mens flere sandsynligvis stod måbende tilbage efter at have set klippet, sætter nogle sig også på tværs.

»Du er godt klar over, at bogstaveligt talt alle, der har været i et forhold som hendes, sandsynligvis har beskrevet deres partner på en lignende måde, ikke?« spørger en bruger, mens en anden ligeledes betvivler Mastrangelo påstand.

»De har intet med hinanden at gøre bortset fra, at de begge er på engelsk og henviser til et egennavn. Vi har ikke brug for denne misinformation.«

Alana Mastrangelo er dog ikke den eneste, der har bemærket, at Amber Heard har benyttet sig af nogle velkendte gloser i retssalen. I kommentarsporet har en bruger nemlig delt en video med endnu flere eksempler.