Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mere end 3,6 millioner dollar – svarende til 26,2 millioner danske kroner.

Så meget har Johnny Depp tjent på sin første kollektion som billedkunstner, hvor han satte 780 print af sine fire portrætter af Bob Dylan, Elizabeth Taylor, Al Pacino og Keith Richards til salg.

Debutkollektionen 'Friends & Heroes' blev udbudt gennem The Castle Fine Art Gallery i London og blev udsolgt »stort set øjeblikkeligt«, skriver The Sunday Times.

Et enkelt billede kostede lige i underkanten af 30.000 danske kroner, mens der var tilbud på hele sættet med de fire portrætter til lige under 110.000 danske kroner.

Johnny Depp med sine fire portrætter. Et enkelt koster lige i underkanten af 30.000 danske kroner. Foto: @JohnnyDepp / Instagram Vis mere Johnny Depp med sine fire portrætter. Et enkelt koster lige i underkanten af 30.000 danske kroner. Foto: @JohnnyDepp / Instagram

»Jeg har altid brugt kunsten til at udtrykke mine følelser og til at reflektere over dem, der betyder mest for mig, såsom min familie, venner og folk, jeg ser op til,« lyder det fra Johnny Depp i en officiel udtalelse, som galleriet har udsendt.

»Mine malerier omkranser mit liv, men jeg har holdt dem for mig selv og begrænset mig selv. Ingen skal nogensinde begrænse dem selv.«

Den seneste tid har Johnny Depp da også udfoldet sig i flere kunstformer end skuespillet, der gjorde ham berømt.

'Pirates of the Caribien'-skuespilleren giver den nemlig for tiden også som musiker, hvor han så sent som i sidste måned tilmed lagde vejen forbi danske Amager.