Johnny Depp har indgået et forlig med sine tidligere managere fra The Management Group, efter han sidste år sagsøgte dem for omkring 159 millioner kroner.



»Johnny Depp er tilfreds med at have indgået et forlig med The Management Group,« siger en talsmand til Fox News ifølge australske news..

Den 55-årige skuespiller, der længe har kæmpet med sin økonomi, sagsøgte managerne for tyveri, svindel, embedsmisbrug og dårlig forvaltning af hans forretning og økonomi i januar 2017.

190.000 kr. på vin

The Management Group svarede dog hurtigt igen med et modsøgsmål. De hævdede, at Johnny Depp selv var ansvarlig for sine økonomiske problemer.

Her forklarede managerne blandt andet, at han fyrede over 12 millioner kroner af hver måned på hjem, yacht og medarbejdere og tilføjede, at han blandt andet brugte 190.000 kr. om måneden bare på vin.

Men nu er sagen altså afsluttet, de nærmere detaljer om sagens afgørelse er dog fortrolige, derfor vides det ikke, om nogle af parterne gik fra forhandlingsbordet med en sum penge.