»Han blev en helt anden person, ofte desillusioneret og voldelig. Vi kaldte den version af Johnny for 'Monsteret.' Jeg var bange for monstret.«

Sådan beskriver skuespillerinden Amber Heard sit ægteskab med Hollywoodstjernen Johnny Depp i retsdokumenterne i den erstatningssag, som Depp har anlagt mod hende.

For står det til ham, skal hun punge ud med intet mindre end svimlende 50 millioner dollars - cirka 327 millioner danske kroner.

Og hvad er det så, den 32-årige skuespillerinde - Depps eks-kone - har gjort sig skyldig i?

Hun har såmænd bare skrevet en kronik i Washington Post i 2018, hvor hun beskriver, hvordan han var at være gift med.

Depp ser - ikke overraskende - noget anderledes på sagen og bryder sig ikke om at blive portrætteret som voldelig og stofafhængig ægtemand.

Heard nævner ikke Depps navn i kronikken, men han kalder hendes udtalelser for æreskrænkende og hævder, at de har skadet hans karriere.

Nu har den 55-årige Johnny Depp så lagt sag an mod sin ekskone og kræver den astronomiske erstatning.

Hun har til gengæld forsøgt at få retten til at forkaste sagsanlægget.

De to var gift i 15 stormfulde måneder, og i sagsakterne i forbindelse med retssagen udtaler Heard, at Depp var voldelig overfor hende både før og under ægteskabet. Hun hæver også, at han blev ved med at chikanere hende efter skilsmissen i 2016.

Hendes advokat hævder, at sagsanlægget blot er det seneste udtryk for, hvordan Depp forsøger at ramme ekskonen.

Det vrimler med saftige detaljer i den celebrer sag.

Depp anklager nemlig blandt andet sin eks-kone for at have været ham utro med Elon Musk, hvorimod hun beskriver ham som sygeligt jaloux:

Ifølge magasinet People fortæller hun om en episode ombord på et fly, hvor Depp flipper ud over, at hun har indspillet en romantisk scene med James Franco.

Depp kastede - stadig ifølge Heard - ting efter hende.

'I stedet for at reagere på hans opførsel, skiftede jeg simpelthen bare plads. Det stoppede ham dog ikke. Han forsøgte at provokere mig ved at skubbe en stol efter mig, da jeg gik forbi ham. Han råbte efter mig og skræmte mig ved at råbe navnet: 'James Franco,' fortæller hun.

Johnny Depp nægter alle anklager.

I forbindelse med skilsmissen indvilgede han i at betale hende syv millioner dollars - omkring 48,9 millioner danske kroner.