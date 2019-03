Johnny Depp tager nu fløjlshandskerne af og går ekstremt hårdt til sin ekskone Amber Heard. Både økonomisk og verbalt.

Det fremgår af en stævning, hvor Johnny Depp sagsøger Amber Heard for godt 50 millioner dollars – et beløb, der svarer til 327 millioner kroner.

Det, der har fået bægeret til at flyde over for Johnny Depp, er en artikel i Washington Post, som Amber Heard skrev i 2018. Her skrev Amber Heard om at være en kvinde, der har været udsat for hustruvold, og det udløser altså nu en enorm erstatningssag, viser stævningen, som The Blast har fået fingre i.

I stævningen erkender Johnny Depps advokater, at hun ikke nævner Johnny Depp ved navn, men de mener, at hele artiklen hviler på en præmis om, at hun blev udsat for vold af Johnny Depp under deres ægteskab.

Det kalder advokaterne for ’falske anklager’ og ’et udførligt fupnummer’, som er designet til at fremme hendes karriere.

Herefter er der en række passager, hvor Johnny Depp fremfører beviser for, at han ikke har været voldelig overfor sin ekskone, og hvor Amber Heard bliver anklaget for at være den egentlige udøver af vold i forholdet.

Blandt andet opridses der en episode, hvor Amber Heard angiveligt skal have kastet en vodkaflaske efter Johnny Depp, som smadrede ved hans hånd, så en af hans fingre næsten blev skåret helt af.

Han blev opereret for skaden, og i stævningen fremgår det, at Johnny Depp føler, at det fik konsekvenser for hans karriere, fordi han blev droppet som Jack Sparrow i Pirates of the Carribean få dage senere.

Johnny Depp og Amber Heard var gift i 15 måneder og havde et konfliktfyldt forhold. Foto: ETTORE FERRARI Vis mere Johnny Depp og Amber Heard var gift i 15 måneder og havde et konfliktfyldt forhold. Foto: ETTORE FERRARI

Og herfra bliver stævningen så en tand mere intim.

Johnny Depp påstår, at han har fundet ud af, at Amber Heard allerede en måned efter, de var blevet gift, indledte en affære med Tesla-milliardæren Elon Musk.

Det skal angiveligt været foregået ved, at hun bad de ansatte i husstanden om at lukke Elon Musk ind på alle tider af døgnet, hvilket resulterede i, at han tilbragte flere nætter med Amber Heard.

Amber Heard har endnu ikke svaret på den massive erstatningssag.