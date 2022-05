Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter seks ugers retssag er der nu kun afgørelsen tilbage.

Det sidste retsmøde i millionerstatningssagen, hvor Amber Heard og Johnny Depp anklager hinanden for injurier, blev holdt i fredags. Tirsdag genoptager juryen voteringen, hvorefter der forventes at falde dom.

Men hvad er overhovedet de mulige udfald i sagen?

Det har britiske The Mirror gennemgået med mediejuraeksperten David Banks, der kan se syv scenarier for sig.

Johnny Depp vinder. Dermed vil han blive tilkendt de 375 millioner danske kroner i erstatning, han har sagsøgt ekskonen for.

Dermed vil han blive tilkendt de 375 millioner danske kroner i erstatning, han har sagsøgt ekskonen for. Amber Heard vinder. Hun har krævet det dobbelte i erstatning, nemlig 750 millioner danske kroner.

Hun har krævet det dobbelte i erstatning, nemlig 750 millioner danske kroner. Én af dem vinder, men erstatningen bliver lavere. Juryen kan også vælge at kræve en erstatning til den vindende part, som er lavere end ønsket.

Juryen kan også vælge at kræve en erstatning til den vindende part, som er lavere end ønsket. Én af dem vinder, men får ingen erstatning. Juryen kan afgøre, at det ene person er blevet injurieret, men uden at have krav på erstatning.

Juryen kan afgøre, at det ene person er blevet injurieret, men uden at have krav på erstatning. Sagen bliver afvist. Juryen skal nå til fuld enighed, før der kan træffes en afgørelse. Hvis det ikke sker, er det op til Amber Heard og Johnny Depp, om de vil tage sagen om.

Juryen skal nå til fuld enighed, før der kan træffes en afgørelse. Hvis det ikke sker, er det op til Amber Heard og Johnny Depp, om de vil tage sagen om. Sagen bliver anket. Begge parter har mulighed for at anke dommen, hvis de ikke får medhold.

Begge parter har mulighed for at anke dommen, hvis de ikke får medhold. Den ankede sag fører til en aftale. Amber Heard og Johnny Depp kan også nå frem til en aftale uden om retten – og her kan en undskyldning også blive en del af aftalen.

Men det er altså tidligst tirsdag, hvor juryen genoptager voteringen, at de kan finde frem til en afgørelse i Fairfax County Circuit Courthouse i Virginia.

Amber Heard og Johnny Depp blev gift i 2015, men gik fra hinanden allerede året efter.

Her søgte og fik Amber Heard nemlig et midlertidigt polititilhold mod Johnny Depp med begrundelsen 'hustruvold'. Efterfølgende søgte hun om skilsmisse, og den gik igennem i januar 2017.

I december 2018 beskyldte Amber Heard så indirekte Depp for hustruvold, alkoholisme og stofmisbrug i en klumme i Washington Post, hvor hun dog ikke nævnte eksmanden ved navn.

Men den sammenkædning lavede The Sun.

Amber Heard i vidneskranken. Foto: MICHAEL REYNOLDS / POOL Vis mere Amber Heard i vidneskranken. Foto: MICHAEL REYNOLDS / POOL

Derfor anlagde Johnny Depp en injuriesag mod det britiske medie, som i 2020 endte med at få rettens ord for, at de godt måtte kalde den 58-årige skuespiller for hustrumishandler på forsiden.

Efterfølgende var det så Amber Heard, som Johnny Depp har hevet i retten for injurier, som han mener har ødelagt hans ry og karriere.

Han sagsøger hende for 50 millioner dollar, hvilket svarer til omtrent 375 millioner kroner. Et beløb, der potentielt kan ruinere hende, da hun ifølge Celebrity Net Worth 'kun' har en formue på 10 millioner dollar.

Det kan dog også gå den helt modsatte vej, for Amber Heard har også modsagsøgt eksmanden – tilmed for det dobbelte.

Hun ønsker nemlig 100 millioner dollar, svarende til omtrent 750 millioner danske kroner, ligeledes for injurier for at være blevet kaldt en løgner.

Men hvem der løber med pengene – om nogen – afgøres altså tidligst tirsdag, hvis juryen på voteringsdagen når til enighed om en vinder og en pris.