Uvenskabet mellem Johnny Depp og hans ekskone Amber Heard ser ikke ud til at blive bedre i den nærmeste fremtid.

Fredag indgav Hollywood-stjernen en begæring i forsøget på at slippe udenom en stævning fra ekskonen.

En stævning, hvori hun blandt andet kræver indsigt i al kontakt mellem Johnny Depp og den voldtægtsanklagede filmproducer Harvey Weinstein.

Det skriver New York Post, som skriver, at stævningen er en del af det 50 millioner dollar søgsmål mod Amber Heard. Et søgsmål, som Johnny Depp har sat i værk efter Amber Heard i 2016 skrev en artikel i Washington Post, hvori hun antydede at have været udsat for hustruvold af Johnny Depp.

ARKIVFOTO. Johnny Depp og ekskonen Amber Heard. Foto: Kevork Djansezian Vis mere ARKIVFOTO. Johnny Depp og ekskonen Amber Heard. Foto: Kevork Djansezian

I artiklen beskrev hun det 'forfærdelige misbrug', men hun nævnte aldrig skuespillerens navn. Ikke desto mindre har Johnny Depp altså efterfølgende sagsøgt hende for at sværte hans navn til.

I begæringen, som Johnny Depp har indgivet, står der, at Amber Heards stævning er 'for bred og søger dokumenter, som ikke har indflydelse på sagen'.

Udover at søge 'al kommunikation mellem Johnny Depp og Harvey Weinstein', så søger Amber Heards stævning også dokumenter omhandlende 'enhver form for vold forårsaget af Johnny Depp under produktionen af filmen The Libertine.'

The Libertine er en film fra 2004, der blev produceret af Harey Weinsteins produktionsselskab, og som havde Johnny Depp i hovedrollen.

New York Post har forsøgt at få en kommentar fra både 56-årige Johnny Depp og 33-årige Amber Heard, men ingen af parterne har udtalt sig på nuværende tidspunkt.

Det er kun få uger siden, at en opsigtsvækkende lydoptagelse mellem Johnny Depp og Amber Heard blev lækket i offentligheden. I optagelsen kan man høre et voldsomt skænderi mellem de to, og man hører blandt andet Amber Hard håne Johnny Depp for at hans påstand om, at hun skulle have udsat ham for vold, mens de var gift.

I skænderiet er de to uenige om, hvem der har været voldelig, og da Johnny Depp refererer til en episode, hvor Amber Heard angiveligt kastede en vodkaflaske efter ham, siger hun følgende:

»Du skal endelig fortælle folk, at det var en fair kamp, og se, hvad juryen og dommeren synes. Fortæl verden det, John, fortæl dem det, 'Jeg Johnny, en mand, jeg er et offer for vold i hjemmet, og det var en fair kamp'. Fortæl dem det og se, hvor mange mennesker, der vil tro på dig og være på din side.«