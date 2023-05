Hvis man havde glædet sig til at se Johnny Depp svinge sin guitar fra næste uge af, kan man godt pakke begejstringen sammen.

Bandet Hollywood Vampires, som han er guitarist i, udsætter nemlig deres USA-turné på grund af Depps helbred.

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

»Johnny er knust over situationen, men han ser frem til at lade batterierne op til, at bandet kan gøre sit absolut bedste på turneen i Europa,« skriver bandet i en udtalelse.

Johnny Depp, der foruden at spille pirat eller ond troldmand som skuespiller, også har en musikalsk gave, har skadet sin ankel.

En skade, der er så smertefuld, at han ifølge sin læges anbefalinger ikke bør rejse rundt i staterne.

Indtil videre er bandets USA-turné sat på pause indtil slutningen af juli.

Johnny Depp besøgte med sin guitar Danmark sidste sommer, hvor han optrådte i Amager Bio som 'speciel Hollywood’-gæst for den nu afdøde rocklegende Jeff Beck.